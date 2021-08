Trois entreprises soumettent des offres pour Reliance Naval and Engineering

Les créanciers financiers avaient réclamé 43 587 millions de roupies à la société criblée de dettes.

Une société du groupe Naveen Jindal et deux autres acteurs ont probablement soumis des offres finales pour la société de construction navale assiégée Reliance Naval and Engineering, ont déclaré à FE des sources proches du développement. Les deux autres soumissionnaires comprennent APM Terminals basé aux Pays-Bas et un consortium de GMS, Dubaï et BESIKTAS de Turquie. Le comité des créanciers (CoC) devrait se réunir mercredi pour évaluer les offres. Les créanciers financiers ont une exposition totale de Rs 12 429 crore envers Reliance Naval and Engineering au 26 avril 2021.

Selon des sources bancaires, Reliance Naval and Engineering figurait parmi les 22 sociétés présélectionnées à transférer à la nouvelle National Asset Reconstruction Company (NARCL). Cependant, une décision finale sur le transfert de la dette à la NARCL n’a pas encore été prise par l’entité nouvellement formée.

Auparavant, 12 entreprises avaient soumis une manifestation d’intérêt (EoI) pour l’acquisition de Reliance Naval. Les autres prétendants qui avaient soumis des EoI pour la société incluent Chowgule Group, Hazel Mercantile, Next Orbit Ventures, JM Financial Asset Reconstruction Company (ARC), ARCIL, Phoenix ARC, Invent ARC, International Asset Reconstruction Company (IARC) et CFM ARC.

Les autres sociétés se sont retirées en citant le ralentissement post-Covid-19 et le manque de commandes. L’ancienne société du groupe Anil Ambani a été envoyée en règlement de dette par le biais du code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC) après que la société n’a pas remboursé sa dette à ses créanciers. Reliance Naval and Engineering fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité devant le banc d’Ahmedabad du National Company Law Tribunal (NCLT) depuis le 15 janvier 2020.

Les créanciers financiers avaient réclamé 43 587 millions de roupies à la société criblée de dettes. Cependant, le professionnel de la résolution (RP) n’avait admis que Rs 12 429 crore de cotisations au 26 avril 2021. Reliance Naval a admis des réclamations de Rs 1 965 crore de la State Bank of India (SBI), Rs 1 555 crore de l’Union Bank of India et Rs 1375 crore de IDBI Bank, entre autres.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.