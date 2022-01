Trois espèces menacées, candidates à l’Oiseau de l’année 2022 en Espagne

01/06/2022 à 09:02 CET

Ramon Diaz

Le busard de Montagu, la pie-grièche grise et l’alzacola rougeâtre, trois espèces associées aux milieux agricoles et qui présentent un déclin démographique alarmant en Espagne, sont les trois candidats pour être l’oiseau de l’année 2022, une distinction décernée par SEO / BirdLife depuis 1988, accompagnée d’une campagne de communication et de conservation. Le vote est ouvert au public jusqu’au 13 de ce mois, à 11h00, sur le site https://seo.org/eleccion-ave-2022/.

Les trois espèces choisies ont été incluses dans le Livre rouge des oiseaux d’Espagne en raison du risque d’extinction, du déclin de la population et des menaces de conservation qui les menacent. Plus précisément, le busard de Montagu a été répertorié comme ‘Vulnérable‘selon les catégories de l’UICN, et la queue rougeâtre et la pie-grièche commune en tant qu’espèces’En danger‘.

Dans les trois cas le déclin important de la population est principalement dû à la perte d’éléments naturels dans le paysage agricole, à l’utilisation généralisée de pesticides et à des récoltes plus précoces. SEO / BirdLife organise la campagne Bird of the Year dans le but d’attirer l’attention sur la situation délicate de certaines espèces d’oiseaux espagnoles.

Avec cette action, l’ONG se concentre sur une espèce qui nécessite une attention particulière pour son mauvais état de conservation ou parce qu’il symbolise le urgence de protéger les habitats qui l’hébergent d’exiger des mesures de conservation auprès des administrations et des institutions.

Jusqu’à présent, 31 espèces ont été choisies Oiseau de l’année.L’année dernière, le martinet commun a été choisi. Dans les éditions précédentes, les oiseaux de l’année avaient été la caille commune (2020), le pluvier (2019), la chouette effraie des cloches (2018), l’outarde petite (2017), le bruant commun (2016) et la tourterelle européenne ( 2015) .

Crise écologique sans précédent

« C’est une responsabilité de donner une voix à la société car c’est ce qui nous pousse à travailler pour un monde plus durable et plus sain », déclare Asunción Ruiz, directrice exécutive de SEO / BirdLife.

« Nous sommes à un moment crucial pour arrêter la crise écologique auquel nous sommes confrontés. Les oiseaux nous donnent drapeaux rouges clairs sur les principaux problèmes environnementaux auxquels nous devons faire face, en les protégeant nous nous occupons de nous-mêmes & rdquor;, ajoute Ruiz.

« Il n’est possible d’arrêter la perte de biodiversité et le changement climatique que si nous protégeons notre plus grand capital, la nature. Ce n’est qu’en protégeant notre patrimoine naturel que nous pouvons garantir un avenir sain et de qualité & rdquor;, indique le leader SEO / BirdLife.

« Que nous voyions moins de moineaux, moins d’hirondelles ou moins de martinets n’est pas anecdotique mais un signal d’alarme clair et puissant que nous sommes confrontés à une crise écologique sans précédent que cela devrait nous obliger à repenser notre relation avec la nature », a expliqué Asunción Ruiz après la dernière élection de l’oiseau de l’année.

Il se trouve que la plupart des oiseaux distingués par SEO / BirdLife sont espèce commune. L’explication, telle que révélée par les données du programme de suivi des oiseaux communs au printemps réalisé par SEO / BirdLife, est que ces oiseaux ont subi une énorme baisseau cours des dernières décennies.

Les trois candidats

-Le Busard de Montagu (Circus pygargus) peut vous faire comprendre la singularité et la valeur écologique des milieux céréaliers où il vit. Selon SEO/BirdLife, peu d’oiseaux de proie sont aussi étroitement liés aux activités humaines que celui-ci, qui en Espagne dépend étroitement des grandes surfaces cultivées de céréales.

« Grâce à cette espèce, il sera possible de sensibiliser la société, les politiques et les agriculteurs à rechercher des solutions communes qui évitent la destruction des nids pendant la saison des récoltes et le maintien de systèmes d’exploitation agricole plus respectueux du bon état de la biodiversité & rdquor ;, précise l’ONG.

-Le Pie-grièche commune (Lanius senator) est une espèce migratrice principalement répartie dans tout le pourtour méditerranéen, étroitement liée aux chênes verts, prairies, chênes verts, cultures arboricoles, irriguées et sèches, pinèdes ouvertes, broussailles à arbres épars, etc.

Les limites entre les différentes terres sont essentielles à la fois comme lieux de nidification et comme sites de capture de proies. C’est l’une des quatre espèces de pie-grièches présentes en Espagne qui se nourrit principalement d’insectes. « La disparition des deux éléments, limites, haies et insectes, peut être associée à leur déclin& rdquor;, note SEO / BirdLife.

-Le queue rougeâtre (Cercortichas galactotes) est une espèce étroitement liée au vignoble traditionnel et dans une moindre mesure à l’oliveraie traditionnelle. On le trouve en Andalousie, Estrémadure, Murcie et Alicante. C’est un oiseau migrateur qui en Espagne, il n’apparaît que pendant la saison de reproduction, de préférence dans les cultures ligneuses, dans les zones au climat sec et chaud.

« Grâce à cette espèce, il sera possible de diffuser et de faire connaître l’importance de ces cultures ligneuses traditionnelles, la nécessité d’arrêter son déclin et son potentiel de conservation et de restauration de la biodiversité, comme l’ont démontré les travaux menés dans (le programme LIFE) Olivares Vivos & rdquor ;, conclut l’ONG.

Histoire des Oiseaux de l’année de 1988 à 2014 : https://seo.org/2014/10/21/la-historia-de-las-aves-del-ano-desde-1988/