Trois États américains s’attaquent à BlockFi dans la répression réglementaire – Crypto new media

Le New Jersey, le Texas et l’Alabama ont des régulateurs d’État individuels qui craignent que la société DeFi basée dans le New Jersey, BlockFi, offre des titres non enregistrés. Les régulateurs semblent particulièrement pointer du doigt le compte d’intérêt de BlockFi (BIA), qui offre des taux auxquels les consommateurs s’habituent maintenant dans DeFi – mais qui ont fait exploser les taux bancaires traditionnels.

Les “Trois Insolites”

La crypto dans son émergence relativement précoce dans les discussions sur la réglementation et l’adoption plus large, a été largement considérée comme un sujet quelque peu bipartite. Ce qui fait des trois États qui poursuivent BlockFi un trio particulièrement inhabituel. Le New Jersey, l’État d’origine de l’entreprise et traditionnellement un État très démocrate, est sans doute le plus agressif des trois États faisant des réclamations contre l’entreprise. Le New Jersey a ordonné à BlockFi de cesser d’offrir son produit BIA aux résidents de l’État d’ici le 29 juillet, conformément à un récent arrêt et désistement du Bureau of Securities de l’État.

Le Texas, un État traditionnellement dirigé par les républicains, a également émis un cessez et s’abstenir avec une date d’audience actuellement fixée à octobre. Le document cite également les BIA comme une préoccupation, déclarant que BlockFi « finance en partie illégalement ses opérations de prêt et ses opérations pour compte propre par la vente de titres non enregistrés sous la forme de comptes rémunérés en crypto-monnaie ».

Enfin, nous avons un autre État généralement dirigé par les républicains en Alabama qui a émis un « ordre de présentation de la cause » à BlockFi la semaine dernière. La société dispose désormais de moins de 30 jours pour montrer à la commission des valeurs mobilières de l’État pourquoi elle ne devrait pas se voir émettre une interdiction de vendre des titres non enregistrés. Le document justificatif suggère que les BIA devraient être enregistrées auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières applicables.

Il devient assez clair, du moins dans le cas de BlockFi récemment, que les obstacles réglementaires ne vivent pas d’un côté particulier de l’allée politique.

Les bitcoins peuvent être déposés dans le produit BIA de BlockFi pour générer des rendements substantiels portant intérêt. | Source : BTC-USD sur TradingView.com

DeFi est-il en difficulté ?

BlockFi a publié une récente déclaration de réponse dans un tweet qui déclarait que la société croyait de tout cœur que ses BIA étaient “légales et appropriées pour les participants au marché de la cryptographie”, ajoutant que la société se réjouissait “des discussions avec les régulateurs et pense qu’une réglementation appropriée de cette industrie est la clé de son succès futur.

Il est difficile de dire les impacts à un stade aussi précoce des attaques réglementaires agressives sur DeFi, d’autant plus que parmi les principaux acteurs de l’espace générateur de rendement, seul BlockFi est mis en évidence ici. D’autres États rejoindront-ils ces trois et les principaux concurrents de BlockFi commenceront-ils également à faire face à des défis ? Ou est-ce que ces régulateurs d’État font simplement claquer un fouet proverbial – ou y a-t-il suffisamment de différences substantielles dans la façon dont les concurrents de BlockFi, tels que Nexo ou Celsius, financent leurs comptes porteurs d’intérêts qui leur permettent d’absorber moins de risques réglementaires ? Quoi qu’il en soit, il devient très clair que le succès relativement rapide de la cryptographie, associé à une prise de décision fédérale lente, laissera les entreprises émergentes – mais, espérons-le, les consommateurs avant-gardistes – avec certains défis inhérents.

