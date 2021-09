Trois étoiles que Nuno doit hacher après que le lamentable Tottenham soit détruit au palais

Crystal Palace a été brillant en battant Tottenham 3-0 à Selhurst Park alors que nous examinons trois joueurs qui n’ont pas réussi à impressionner Nuno Espirito Santo dans un affichage plat et tiède pour les visiteurs.

Emerson Royal a fait ses débuts à l’arrière droit avec Japhet Tanganga passant au centre en l’absence de Cristian Romero.

Dele Alli a eu une chance aux côtés de Lucas dans les deux derrière Harry Kane. C’est après que Steven Bergwijn et Heung-min Son ont été portés disparus pour cause de blessure.

Harry Winks a également commencé pour la première fois sous Nuno Espirito Santo.

Le onze de départ de Tottenham: Lloris; Royal, Tanganga, Dier, Réguilon ; Hojbjerg, Winks, Skipp ; Delé, Lucas, Kane

Pour une équipe en tête de la ligue avant le match, les Spurs, cependant, semblaient étrangement à court de confiance en eux-mêmes. En effet, après une sorte de début égal, c’est Palace qui a rapidement pris le contrôle.

Cependant, avec le score à 0-0, leur meilleur joueur de la journée, Tanganga a vu rouge à la 59e minute.

Il impressionnait au cœur de la défense, remportant la plupart des choses dans les airs et montrant du mordant dans le tacle.

Cependant, après s’être mêlé à un échange houleux avec Wilfried Zaha, il a été averti à juste titre. Cinq minutes plus tard, une fente de Gallagher était en retard, ne laissant à Jon Moss d’autre choix que de brandir le rouge.

Ce fut le signal pour Palace d’accélérer le tempo alors qu’ils pressaient pour le premier match.

Sergio Reguilon a produit un dégagement miraculeux sur la ligne d’un centre de Tyrick Mitchell.

Cependant, cela n’a fait que retarder l’inévitable puisque Zaha s’est convertie sur place deux minutes plus tard. La pénalité a été infligée après que Ben Davies a été jugé pour avoir géré la livraison de Conor Gallagher.

Ce n’était pas plus que ce que méritait l’équipe de Patrick Vieira, les fidèles ayant répondu à la démonstration énergique de leur équipe en créant une atmosphère fantastique.

Et le second est dûment arrivé sur 84 minutes quand le débutant Odsonne Edouard fait un impact instantané après être descendu du banc.

En effet, il ne lui a fallu que 60 secondes pour frapper le fond des filets, contrôlant un centre de Zaha et tirant bas dans le coin devant Hugo Lloris.

Edouard s’est ensuite servi une seconde dans les braises mourantes, passant à nouveau devant Lloris après un bon travail de

Et avec les Spurs subissant une première défaite de la saison en Premier League, nous choisissons trois joueurs qui ont eu du mal à impressionner Nuno à Selhurst Park…

Dele Alli

Un joueur qui s’est égaré ces derniers temps, sa disgrâce soulignée par son placement sur L’échelle Angleterre de Football365.

Cette saison représente une grande saison pour le milieu de terrain, maintenant âgé de 25 ans. Et après avoir commencé les trois matchs cette saison à ce jour, il a eu la chance de jouer dans son rôle préféré de n ° 10 à Selhurst Park.

Cependant, Delé a eu du mal à s’imposer dans le jeu et s’est rendu coupable de chasser les ombres pendant de longues périodes. Lorsque le ballon est venu à sa rencontre, il était coupable d’avoir égaré ses passes ou d’avoir été forcé de perdre sa possession trop facilement.

En effet, son jeu de liaison avec Harry Kane n’était pratiquement pas évident; le talisman des Spurs affamé du service habituel dont il bénéficie avec Heung-min Son.

En effet, 15 touches en première mi-temps pour Kane en première mi-temps racontent sa propre histoire.

Le limogeage de Tanganga a ensuite forcé les Spurs à un remaniement avec Dele tombant un peu plus profondément.

En effet, son meilleur moment du match est survenu après 65 minutes lorsqu’il a produit un excellent contre pour empêcher le tir de Jordan Ayew d’atteindre sa destination prévue.

Harry fait un clin d’œil

S’étant offert son premier départ sous Nuno, un gros après-midi pour Winks s’est finalement soldé par une déception. Contre le Gallagher en liberté, Winks n’a pas fait valoir son autorité sur les procédures. En effet, l’homme de Chelsea en prêt s’est souvent retrouvé à donner à Winks le tour du monde alors que Palace prenait le contrôle du jeu au milieu du parc.

La formation de milieu de terrain de trois hommes Nuno avec laquelle Nuno lui a sans doute rendu peu de services, cependant, aux côtés de Pierre-Emile Hojbjerg et Oliver Skipp, le trio était de loin le deuxième meilleur et n’offre ni la mobilité ni l’énergie nécessaires.

En effet, tout le milieu de terrain des Spurs était tout simplement trop passif. Ils ont souvent opté pour le carré facile ou la passe en arrière plutôt que les balles de recherche qui auraient pu exploiter la volonté d’Emerson Royal et de Sergio Reguilon de se joindre à l’attaque.

semble malheureusement dépourvu de confiance et son affichage souligne pourquoi Jose Mourinho l’a si souvent négligé la saison dernière.

Et les Spurs l’auraient rendu disponible en prêt au cours de l’été, le milieu de terrain pourrait bien avoir besoin d’un déménagement en janvier pour remettre sa carrière sur les rails.

Clin d’oeil a ensuite été retiré à l’heure après un remaniement qui a suivi le limogeage de Tanganga.

Olivier Skipp

Peut-être un peu dur, étant donné la formation et le personnel autour de lui qui lui rendent de petits services. Cependant, Skipp était un autre milieu de terrain qui a connu des difficultés ce jour-là.

Tout simplement, il ne pouvait pas vivre avec le tempo auquel Palace jouait. Et face à Cheikhou Kouyaté, il était souvent plus musclé, plus disputé et plus réfléchi dans la salle des machines.

Le joueur de 20 ans reviendra certainement bien. Nuno, cependant, devra peut-être réfléchir à la meilleure façon de tirer le meilleur parti du jeune à l’avenir.

