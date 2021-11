Trois événements de Formule 1 les plus glamour

Les courses de Formule 1 sont un mélange glorieux d’excitation, de puissance et de glamour.

Sur la piste, tout tourne autour de la perfection des moteurs qui grognent, de l’arôme du caoutchouc brûlant et du frisson de l’adrénaline à indice d’octane élevé qui coule dans les veines des pilotes et de leurs équipes.

Dans les tribunes, tout tourne autour des fans. Les événements de F1 attirent des gens de tous horizons, tous aussi passionnés par les voitures de course que par les pilotes énigmatiques. Certains événements, cependant, sont sans vergogne glamour.

Ces événements sont l’endroit où les riches et les célébrités sortent pour jouer. Les paillettes viennent se divertir, et la course réelle n’est qu’une part d’un gâteau extrêmement décadent.

Grand Prix de Monaco

Monaco est synonyme de glamour, de paillettes et de richesse. Personne ne voyage à Monaco pour des vacances à petit budget. Si vous prévoyez de participer au Grand Prix de Monaco, vous aurez besoin d’un solde bancaire substantiel et de quelques fils sérieusement chics.

Le Grand Prix de Monaco a eu lieu pour la première fois en 1929.

Le Grand Prix de Monaco a eu lieu pour la première fois en 1929. Depuis lors, il est devenu l’un des événements de course les plus prestigieux de la saison. Le circuit est difficile et dangereux, avec des virages serrés, un tunnel et des dénivelés.

Les vainqueurs du Grand Prix de Monaco ont tendance à devenir des légendes. Parmi ceux-ci figurent Graham Hill, Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell et Michael Schumacher. Pour les vrais fans de course automobile, le Grand Prix de Monaco est le point culminant de la saison.

Grand Prix de Singapour

Le Grand Prix de Singapour se déroule en plein cœur de cette ville moderne et fabuleuse. Les courses commencent tard dans l’après-midi et la piste du circuit de Marina Bay Street est éclairée dès que le soleil se couche. L’événement n’a pas tout à fait le même prestige que l’événement monégasque, mais l’animation proposée aux invités est incomparable.

Les détenteurs de billets chanceux ont accès à plusieurs concerts de premier plan qui se déroulent sur des scènes aménagées autour de la piste. La scène principale est la scène Padang, et elle a accueilli Red Hot Chilli Peppers, Jennifer Lopez, The Killers et Calvin Harris, pour n’en nommer que quelques-uns.

Les incroyables bars sur les toits de Singapour entrent également dans l’action, avec des soirées exclusives qui portent le glamour à un tout autre niveau. A l’Amber Lounge, les amateurs de courses peuvent côtoyer des célébrités et des pilotes de F1 avant de passer à Ce La Vi, ou 1-Altitude pour faire la fête toute la nuit.

Grand Prix d’Abou Dhabi

Le Grand Prix d’Abu Dhabi est la version « nouvelle monnaie » de la grandeur « vieil argent » du Grand Prix de Monaco. Cet événement a lieu à la toute fin de la saison des courses, donc l’ambiance est un peu plus hédoniste qu’à Monaco.

Vous pourrez profiter de l’une des seules courses Twilight F1 de la saison, et comme elle commence si tard dans la journée, vous aurez le temps de récupérer de la veille. Et vous aurez besoin de temps pour récupérer, car Abu Dhabi sait exactement comment divertir les amateurs de course, en particulier les amateurs de course aux poches profondes.

Les concerts de grands noms qui ont lieu lors de cet événement sont tout aussi impressionnants que ceux de Singapour. La scène du concert du Grand Prix d’Abu Dhabi a vu Gun N’ Roses, Beyonce et Prince ravir les foules. Et la marina de Yas accueille certains des superyachts les plus incroyables que vous puissiez voir au même endroit.