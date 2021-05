Trois “ examens ” pour le Barça avant le Final Four

David Rubio

Jeudi dernier Le FC Barcelone est revenu en Endesa League avec un travail acharné et une victoire méritoire contre Monbus Obradoiro (76-70) à peine trois jours après avoir scellé son retour au Champions Final Four après sept saisons d’absence.

Pour cela il fallait arriver jusqu’au cinquième match en quarts de finale contre un Zenit Saint-Pétersbourg qui a terminé une participation sensationnelle sous Xavi Pascual dans sa deuxième apparition en Euroligue.

Avec la deuxième place de la phase régulière de la Ligue Endesa, puisqu’ils ne peuvent plus rattraper le Real Madrid ou être dépassés par Lenovo Tenerife, Sarunas Jasikevicius devra profiter des trois matchs qui restent avant le Final Four.

Le Barça affrontera l’AXArmani Exchange Olimpia Milan de l’ex-Blaugrana Malcolm Delaney 28 mai à 21 h 00 et à six heures, Anadolu Efes et le CSKA Moscou joueront la première «demi» de la réédition de la dernière finale, qui s’est terminée par une victoire russe.

Moins de trois semaines

Le finaliste actuel débutera cette “ mini-pré-saison ” Dimanche à 12h30 sur la piste un Coosur Real Betis qui a été renaissé par la main de Joan Plaza et qui a pratiquement certifié le salut.

Pour la première fois peut-être dans tout le cours, Jasikevicius aura une semaine d’engagements complètement propre (celui qui vient) avant de recevoir mercredi 19 une Baskonia TD Systems déjà sans Luca Vildoza, qui jouera dans les Knicks de New York.

Jasikevicius espère que le meilleur du Barça sera vu à Cologne

| VALENTÍ ENRICH

Plus tard, Les Blaugrana clôtureront la phase régulière de la ligue les 22 ou 23 mai sur la piste du Lenovo Tenerife qui a chuté jeudi contre Strasbourg en quarts de finale de la Ligue des champions et dans lequel l’ex-joueur vétéran de Barcelone Marcelinho Huertas «part».

Récupérer Mirotic

Au cours des dernières semaines, le niveau réel de un Nikola Mirotic à qui les choses ne finissent pas. Après n’avoir pas été décisif dans la série face au Zenit, l’Espagnol-Monténégrin a été beaucoup plus actif jeudi contre Obradoiro malgré trois lancers francs manqués (3/6) et les deux triples en bonne position qu’il tentait.

Nikola Mirotic et Pau Gasol peuvent former un super couple

| VALENTÍ ENRICH

“ Niko ” bénéficie du soutien maximal possible de ses coéquipiers et d’un Jasikevicius convaincu qu’il sera l’une de ses pièces clés dans le Final Four de la Ligue des Champions et dans les barrages pour le titre de champion avec l’objectif du deuxième ‘triplet’ de l’histoire bien vivant après le du cours 2002-03 sous le commandement de Svetislav Pesic.

Pau, Abrines …

De toute façon, le technicien lituanien exigeant il a beaucoup plus de travail devant lui face à ces trois rares semaines avant de rencontrer les visages avec l’ancien entraîneur madrilène Ettore Messina à Cologne.

Dans les derniers matchs, une version bien améliorée de Pau Gasol a été vue, qui commence à retrouver des sensations après plus de deux ans sans jouer. Saras pense que l’homme de Sant Boi peut continuer à faire la différence à des moments clés.

Leandro Bolmaro vit une progression sensationnelle

| VALENTÍ ENRICH

Les deux triples marqués jeudi par Àlex Abrines doivent recharger leurs batteries de moral après n’avoir pas trouvé de cerceau lors des derniers rendez-vous malgré son excellent travail dans les tâches défensives. Plus de devoirs? Avec Nick Calathes comme gardien de départ, ce serait bien de finir de se définir entre Leo Westermann et une excellente Lea Bolmaro qui désigne les Timberwolves comme son «écuyer».