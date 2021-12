Trois façons dont Apple pourrait considérablement améliorer iMessage

Contrairement à l’opinion populaire, les linguistes savent que les SMS ne détruisent pas la langue anglaise, même s’il n’y a pas de règles strictes. En fait, le texto est un langage en soi, et comme tout langage, il nous permet d’exprimer exactement qui nous sommes.

Pensez-y comme ceci : la façon dont nous formatons nos mots, la façon dont nous répondons aux textes de nos amis et les emoji que nous choisissons lorsque nous envoyons des SMS sont les versions parallèles de notre inflexion, de notre communication non verbale et de nos expressions faciales, tous dont sont mis en évidence lors des conversations en face à face.

Je dirais que beaucoup d’entre nous s’envoient plus de textos par jour qu’ils ne se parlent parce qu’un, une pandémie-vie de travail à distance, et deux, l’efficacité. En outre, envoyer des SMS est amusant – nous pouvons jouer avec la grammaire, les mots et les emoji d’une manière unique à notre personnalité.

Et pourtant, Apple n’a pas trouvé comment améliorer ces trois fonctions qui permettraient à notre vrai moi de briller.

Mise en forme des mots

En tant que personne qui a enseigné l’anglais aux collégiens pendant plus d’une décennie, je ne peux pas exprimer avec éloquence à quel point il est frustrant que nous n’ayons pas la possibilité dans iMessage de mettre en italique ou en gras quelque chose pendant que nous tapons. Au lieu d’avoir la possibilité de formater correctement les mots, nous avons par la suite remplacé les italiques et le texte en gras par des *doubles astérisques*, ~doubles tildes~ et mon alternative la moins préférée, la majuscule.

Tout le monde sait que lorsque vous mettez des mots entiers en majuscule, vous criez techniquement, et les mots qui sont en majuscules semblent agressifs, et je ne veux alarmer personne, et je ne veux pas non plus être alarmé. Faites défiler TikTok et vous verrez rapidement de quoi je parle.

Et regardez, Apple nous a donné Siri et les commandes de l’écran tactile – je refuse de croire que la mise en œuvre de la possibilité de formater du texte serait difficile.

Tapbacks

La capacité à « aimer », « aimer », « ne pas aimer », « haha », « s’exclamer » ou « interroger » un texte dans iMessage est une fonctionnalité appelée « tapbacks ». Vous savez de quoi je parle, car même si vous avez un Android, vous avez reçu un SMS d’un utilisateur d’iMessage vous alertant du fait que votre ami a « adoré » votre SMS sur l’épisode Succession de dimanche.

J’aime la plupart du temps les tapbacks – ils sont un moyen rapide et facile de reconnaître que vous avez lu le texte de quelqu’un. Je pense souvent aux tapbacks comme « J’ai vu ça » ou « Je vous vois ». Cela dit, mon scrupule avec eux est que les six options de tapback disponibles sont extrêmement limitatives et que nous en avons des multitudes.

Il n’y a aucune raison pour que nous n’ayons pas une myriade de choix, un peu comme nous le faisons dans un DM Instagram. Si quelqu’un « haha » mon texte, c’est embarrassant pour nous deux, et je ne saurai jamais si quelqu’un rit réellement – ​​un « 😂 » serait beaucoup plus approprié dans ce scénario.

Et si je voulais exprimer un malaise, ou un roulement des yeux, ou un baiser ? Je ne peux pas, et je ne sais pas pourquoi. Je suis sûr qu’il y a une raison liée au codage ou peut-être liée à ce qu’un utilisateur Android verrait de son côté si je tapais en arrière avec un « ??« et leur téléphone indiquait « Laura a embrassé _______ », mais j’aimerais que quelqu’un fasse en sorte que cela fonctionne malgré tout.

À tout le moins, il semble qu’Apple devrait nous permettre d’avoir des « tapbacks fréquemment utilisés » de la même manière que nous avons des « emoji fréquemment utilisés », même si ce n’est qu’entre utilisateurs d’iPhone.

Fonction de recherche d’émojis

À quand remonte la dernière fois que vous êtes allé chercher un emoji en utilisant la fonction de recherche d’iMessage ? Si vous êtes comme moi et que vous vous trouvez trop paresseux pour faire défiler les 3 361 emoji proposés, vous utilisez la fonction de recherche avec une fréquence embarrassante. 3 361, c’est beaucoup d’options, et j’ai besoin de la parfaite.

Pourquoi se fait-il que lorsque je tape « prêcher » dans la barre de recherche, rien ne s’affiche ? J’essaie d’exprimer ma solidarité avec mon ami qui se plaint d’une bourrasque de neige inhabituelle dans le Michigan, et comment puis-je le faire sinon avec l’emoji « 🙌🏼 » ? Je comprends que je pourrais faire défiler pour le trouver (et je sais que je n’aurais pas à faire défiler aussi loin !), mais ce n’est pas quelque chose que j’utilise assez souvent pour savoir exactement où il se trouve parmi les autres emoji, et je suis occupé.

Essayez de taper « mains » dans la barre de recherche et dites-moi que vous n’êtes pas non plus confus quant à la raison pour laquelle le redoutable emoji « 👍🏼 » précède l’emoji « 🙌🏼 ». Faites en sorte que cela ait du sens.

Conclusion

Nous nous envoyons des SMS de plus en plus fréquemment, mais notre autonomie est entravée par les options iMessage d’Apple (ou leur absence) – ces trois correctifs nous donneraient un sentiment de soi supplémentaire et bienvenu dans notre paysage de communication actuel.

