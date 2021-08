Trois façons dont la 5G mène la lutte contre le changement climatique

De plus en plus, le changement climatique est l’une des principales préoccupations auxquelles sont confrontées les sociétés et les économies du monde entier. Les effets devraient causer d’énormes perturbations et dommages, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) prédisant qu’un réchauffement de 1,5 °C pourrait faire monter le niveau de la mer de 0,4 mètre en 2100, avec jusqu’à 69 millions de personnes exposées aux inondations.

Les objectifs d’émissions mondiaux actuels ne seront atteints que grâce à l’accélération des technologies innovantes, permettant aux industries de faire pivoter leurs organisations vers des opérations durables. La technologie numérique est peut-être l’outil le plus puissant et le plus évolutif dont le monde dispose pour lutter contre le changement climatique et la 5G est à l’avant-garde de cet effort.

A propos de l’auteur

Peters Suh, Chef de pratique Réseaux et services connectés Amérique du Nord, Accenture.

Les opérateurs de réseaux sans fil ont déjà pris de nombreuses mesures pour limiter les émissions, telles que la réduction de la consommation d’énergie, le passage à des équipements de réseau plus efficaces et l’approvisionnement en énergie renouvelable. Cependant, pour compenser la croissance des volumes de données sur les réseaux mobiles, il faudra plus que des améliorations aux réseaux actuels.

L’impact de la 5G est triple dans son potentiel de lutte contre les effets du changement climatique : la 5G, avec son efficacité énergétique considérablement plus élevée, réduira les gaz à effet de serre, réduira les émissions d’autres industries et permettra une surveillance plus précise de notre environnement pour aider à répondre plus largement engagements en matière de changement climatique.

Un déploiement rapide et efficace de la 5G crée des réseaux sans fil plus efficaces

La 5G promet des améliorations substantielles par rapport aux technologies sans fil actuelles en termes de latence, de débit et de connectivité des appareils et, par conséquent, la demande de données par appareil et le nombre d’appareils devraient augmenter.

Cependant, malgré l’augmentation de la demande, la 5G permet aux opérateurs de réseau d’être plus économes en énergie sur un niveau de sortie par unité. Selon STL Partners, la 5G offre le potentiel de permettre une réduction de 98 % de la consommation d’énergie par bit de données transmis. Ceci, à son tour, se traduit par une économie cumulative dans le monde de plus d’un milliard de tonnes de CO2 entre 2020 et 2030, soit plus d’un an d’émissions de gaz à effet de serre de tout le transport maritime ou de toute l’aviation dans le monde.

Cette théorie prend vie lorsque les fabricants d’équipements innovants lancent du matériel qui combine plusieurs technologies radio dans un seul équipement, conduisant à des économies d’énergie sur une base par site. Des technologies telles que la virtualisation des fonctions de réseau (NFV), la mise en réseau définie par logiciel (SDN) et le découpage de réseau permettront aux opérateurs d’acquérir un degré de contrôle plus élevé sur leurs réseaux, ce qui leur permettra de surveiller leur consommation d’énergie, en augmentant ou en diminuant pour répondre à la demande.

La 5G permet aux industries à fortes émissions de réduire leurs propres émissions

Les améliorations de la latence et de la bande passante de la 5G, combinées à de nouvelles fonctions technologiques telles que l’informatique mobile (MEC) permettront également de nouveaux cas d’utilisation qui entraîneront une réduction significative des émissions de la plupart des secteurs verticaux. Cela changera notre façon de vivre et de travailler, entraînant des réductions substantielles des gaz à effet de serre.

Dans une ville intelligente compatible 5G, les données, les capteurs et les appareils connectés contribuent à améliorer les services gouvernementaux et la qualité de vie des résidents grâce à l’analyse, l’intelligence artificielle et l’automatisation qui permettront une nouvelle génération de plateformes et de services.

La 5G est unique dans sa capacité à servir de plate-forme pour d’autres technologies de rupture, notamment XR, IoT et AI. Le déploiement de ces technologies dans différentes industries peut réduire considérablement la consommation d’énergie et aider à accélérer les initiatives d’économie climatique, telles que la réduction des déplacements grâce au travail à distance.

D’autres cas d’utilisation potentiels incluent la mise en œuvre de la 5G dans les transports connectés pour réduire le temps de trajet et améliorer la gestion du trafic, ou pour améliorer les conférences virtuelles et les salons professionnels, entraînant des réductions des séjours dans les chambres d’hôtel et des émissions liées aux voyages.

Une société plus connectée est plus économe en énergie

Au-delà de la réduction des émissions de carbone, la 5G s’étendra pour créer des infrastructures connectées entières qui nécessitent la transmission d’énormes quantités de données à très haut débit à travers un réseau dense d’appareils. Les implications en sont nombreuses, couvrant les transports connectés, l’agriculture, les villes, les bâtiments, l’industrie, l’énergie, la santé, la vie, le travail ainsi que les réseaux physiques et numériques.

Par exemple, dans l’agriculture, la technologie d’agriculture de précision utilisant la 5G peut augmenter les rendements des cultures et réduire simultanément les émissions produites par les cultures, en utilisant des technologies de collecte de données, des analyses de données volumineuses et des contrôles d’application de précision pour guider et optimiser les pratiques de gestion agricole.

Ces techniques permettront un suivi plus précis de notre environnement, en luttant contre d’autres formes de dégradation de l’environnement telles que la réduction de l’utilisation des pesticides, l’amélioration des systèmes d’irrigation ou les tests de qualité de l’eau pour la consommation d’eau potable.

Nous avons utilisé la 3G pour envoyer des SMS et des e-mails. Avec la 4G, nous pouvons télécharger des vidéos et commencer à connecter des machines. La 5G, permettra une société totalement connectée. En conséquence, il joue un rôle clé dans l’effort pour respecter les engagements d’émissions et sous-tend notre lutte contre le changement climatique, tant au sein des systèmes de télécommunications que dans l’ensemble de la société en général.