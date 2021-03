Trois façons dont l’Allemagne peut continuer à s’améliorer avant le choc contre la Roumanie

Avec le Bayern Munich en pause, voyons comment maintenir l’Allemagne dans la bonne direction …

La victoire 3-0 de l’Allemagne sur l’Islande a représenté un nouveau départ pour Die Mannschaft.

Maintenant, avec une victoire à son actif, l’Allemagne a la tâche d’établir un élan alors qu’elle se rend à Bucarest pour un match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA contre la Roumanie.

Voici trois clés sur lesquelles l’Allemagne doit se concentrer pour le match:

Continuez à miser sur la domination du milieu de terrain

Nous avons vu Joshua Kimmich, Leon Goretzka et Ilkay Gundogan décimer complètement l’Islande et posséder le match au milieu de terrain. De toute évidence, il y a au moins une certaine pression sur Joachim Löw pour donner à chaque membre de ce trio un peu de repos, mais afin de s’assurer que son équipe ne subisse pas de dérapage, Löw s’appuiera probablement encore fortement sur cette unité de milieu de terrain.

Avec la capacité de contrôler le tempo offensif et la stabilité défensive, le top trois actuel de l’Allemagne au milieu de terrain est absolument vital.

Espérons que Goretzka est en assez bonne santé pour jouer, mais en cas de doute, Löw le tiendra probablement.

Continuez à utiliser les avants avec fluidité

Leroy Sane, Serge Gnabry et Kai Havertz ont joué de manière interchangeable avec un grand succès contre l’Islande. En règle générale, il faut une quantité remarquable de confort et d’expérience pour que trois attaquants jouent de cette manière. Ce style peut-il continuer? De plus, cela peut-il fonctionner pendant de longues périodes avec différents acteurs intégrés.

En l’absence d’attaquant incontestable dans l’alignement, l’Allemagne doit penser, jouer et réagir de manière offensive différente. Contre l’Islande, cela a très bien fonctionné, mais s’agira-t-il d’une stratégie durable?

Peut-être, mais l’Allemagne aura besoin de plus de temps de jeu et de la capacité de tisser différents joueurs ou de travailler de manière cohérente. Die Mannschaft ne manquera pas de vitesse avec Sane, Havertz, Gnabry et Timo Werner comme quatre options actuelles pour la ligne de front. Peuvent-ils continuer à évoluer en tant qu’unité et développer encore plus de cohésion? Ce sera un thème clé des deux prochains jeux.

Limiter les défaillances défensives

L’Islande ne représentait peut-être pas une grande menace, mais l’Allemagne a géré tout ce qui se présentait. Alors que certains fans allemands aspirent à des arrières latéraux en piqué pour fournir une présence semblable à celle d’Alphonso Davies, cette ligne arrière a juste besoin de rester en elle-même et de tirer parti de ses forces.

La pire chose qu’une unité défensive puisse faire est d’essayer d’être quelque chose qu’elle n’est pas. Contre l’Islande, les défenseurs allemands ont joué de manière conservatrice et intelligente (enfin, pour la plupart). S’ils continuent à faire cela et évitent les défaillances mentales, cela pourrait être un groupe efficace (même avec Niklas Süle).