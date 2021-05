Trois femmes arrêtées après la tête de cochon et le sang laissé dans l’ancienne maison du témoin de la défense de Chauvin ⋆ .

L’ancien officier de police de Minneapolis, Derek Chauvin, écoute lors de son procès à Minneapolis, au Minnesota, le 6 avril 2021, dans ce croquis de la salle d’audience. (Jane Rosenberg / .)

La police californienne a arrêté trois femmes accusées d’avoir vandalisé l’ancienne maison d’un policier à la retraite avec une tête de porc et un frottis de sang le mois dernier après que l’agent a témoigné au nom de Derek Chauvin dans le procès pour meurtre de George Floyd.

Le service de police de Santa Rosa a déclaré qu’il semblait que «les suspects de ce vandalisme visaient» l’officier à la retraite, Barry Brodd, pour son témoignage, dans lequel il a déclaré que Chauvin était justifié dans son usage de la force. Brodd n’est plus un résident de Californie et n’a pas vécu dans la maison depuis des années, il “semble donc que la victime ait été faussement ciblée”, ont déclaré les autorités.

La police a arrêté Rowan Dalbey, 20 ans; Kristen Aumoithe, 34 ans et Amber Lucas, 35 ans, le 11 mai, selon le Sacramento Bee. Les autorités ont déclaré que tous les trois avaient été accusés de complot et de crime de vandalisme et condamnés à la prison.

Les femmes auraient également jeté du sang sur une statue de main devant le centre commercial Santa Rosa Plaza et laissé une pancarte indiquant «oink oink» avec une photo d’un cochon, selon la police.

Les autorités soupçonnent que davantage de personnes ont été impliquées et ont demandé de l’aide pour les identifier, selon le rapport.

Chauvin, un ancien policier de Minneapolis, a été reconnu coupable en avril de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré.

L’ancien policier de Santa Rosa a déclaré qu’il était «facile de s’asseoir et de juger[…]la conduite d’un policier».

«Il est plus difficile, encore une fois, de se mettre à la place de l’officier pour essayer de faire une évaluation en fonction de ce qu’il ressent, de ce qu’il ressent, de la peur qu’il a, puis de prendre une décision», a-t-il déclaré.

Brodd a comparé la mort de Floyd à un cas dans lequel des agents utilisent un Taser sur quelqu’un et le suspect tombe alors, se frappe la tête et meurt.

«Ce n’est pas un incident de force mortelle. C’est un incident de mort accidentelle », a-t-il soutenu.

Le chef Rainer Navarro, le chef de la police de Santa Rosa, a déclaré dans un communiqué le mois dernier que les commentaires de Brodd «ne reflètent pas les valeurs et les croyances» de son département, selon l’Associated Press.

L’ancien policier est vu dans une vidéo de l’arrestation à genoux sur le cou de Floyd pendant plus de neuf minutes, persistant même après qu’il est devenu inconscient.

Les avocats de Chauvin avaient avancé trois arguments infructueux pour acquitter l’ancien officier: que la mort de Floyd était le résultat de problèmes de drogue et de santé, que l’usage de la force par Chauvin était approprié et qu’une foule hostile de passants distrayait l’officier.

Chauvin devrait être condamné le 25 juin.

Envoyez un conseil à l’équipe de presse de NR.