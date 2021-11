Trois flèches soutiennent que le flux d’argent signifie que DAO augmentera les paiements DeFi sur Solana

Mean DAO a levé un tour de financement de 3,5 millions de dollars pour stimuler l’écosystème de la finance décentralisée (DeFi) de Solana avec un protocole de streaming d’argent, un service qui automatise les flux de travail de paiement et bancaires et permet des calendriers de paiement flexibles.

Le projet a annoncé lundi le tour de table, dirigé par Three Arrows Capital, SoftBank et DeFiance Capital, avec la participation de Skyvision Capital, Solar Eco Fund, Sesterce Capital et Gate.io.

Avec le flux d’argent, au lieu de recevoir un paiement tel qu’un salaire toutes les deux semaines, des paiements plus petits peuvent être effectués sur des périodes plus courtes, couvrant même une fraction de seconde.

Les utilisateurs peuvent ensuite dédier un pourcentage fixe de leur flux d’argent à des protocoles de prêt ou à échanger contre d’autres crypto-monnaies, le tout via un processus automatisé. Le streaming d’argent peut également être utilisé pour traiter les services d’abonnement, un marché largement inexploité dans l’économie de la cryptographie.

Plus tôt ce mois-ci, le protocole de streaming d’argent Zebec a levé 6 millions de dollars pour offrir des services similaires sur Solana. Alors que des investisseurs financiers plus traditionnels se lancent dans DeFi, les sociétés de capital-risque ont rapidement soutenu des sociétés comme Mean DAO qui attirent les utilisateurs avec des applications accessibles et sans autorisation qui ne pourraient jamais exister dans des environnements traditionnels.

Mean DAO est actuellement composé de plus de 19 000 membres au service de 31 000 utilisateurs sur sa plate-forme, selon un communiqué de presse. Mean DAO s’apprête également à lancer sa propre application bancaire, « MeanFi », qui repose sur le protocole Mean.

« Nous investissons dans DeFi en mangeant la finance traditionnelle », a déclaré Arthur Cheong, partenaire fondateur de DeFiance Capital, dans un communiqué de presse. « Mean Protocol connaît une croissance explosive sur Solana et DeFiance est fier de soutenir l’équipe dans sa quête pour attirer le prochain milliard d’utilisateurs dans la crypto. »