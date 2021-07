Trois fois sortira l’album ‘Horizons/East’ en septembre

Le groupe de rock californien dynamique et explorateur TROIS FOIS sortira son 11e album studio, “Horizons/Est”, le 17 septembre via Dossiers épitaphes. L’album illustre l’art en tant que travail de reconnaissance – la tâche humaine de se percevoir au milieu des détails, des catastrophes et des bénédictions comme un phénomène relationnel implacable parmi d’autres. Dans ce, “Horizons/Est” est le rare album de rock sur lequel l’interdépendance est un thème, peignant un paysage aventureux et luxuriant mélangé par Scott Evans que le groupe a produit et enregistré à sa propre Nouveau studio d’herbe.

Le nouveau single puissant, “Les charognards” est sorti maintenant. Sur un tressage sombre et complexe de grooves de guitare et de batterie, les paroles nous mettent au défi de discerner les problèmes et les informations qui nous lient par rapport à ce qui se désintègre et détruit. Pour chanteur Dustin Kensrue, la chanson est – mais n’est pas non plus – une chose du passé. Qu’il soit perdu dans un régime médiatique qui est essentiellement un pipeline de désinformation ou, connexe, piégé dans la peur d’un avenir de douleur consciente éternelle, Kensrue parle de “visions du monde toxiques que j’ai habitées autrefois”, et en vérité, “beaucoup de gens que j’aime sont toujours dans cet endroit”.

Sortir d’une pandémie mondiale avec un sens renouvelé de la conscience de la situation, une perspicacité durement acquise et un nouvel album est le genre de mouvement que nous attendons de TROIS FOIS au cours des vingt dernières années. Avec “Horizons/Est”, Kensrue et ses camarades abordent, avec franchise et courage, les arrangements fragiles et maladroits qui passent pour de la civilisation, tout en nous invitant à habiter plus consciemment dans nos propres vies. Sans rien abandonner de l’énergie et du hard edge de leurs précédents albums, ils nous livrent une œuvre profondément méditative, qui sert d’appel musical à l’attention quotidienne.

Une partie de l’écriture a même commencé par des défis ouverts que le groupe s’est imposés, comme construire une chanson en utilisant les accords quartaux qu’ils ont trouvés dans une grande partie du jazz qu’ils aimaient, ou prendre la séquence de Fibonacci et la transformer en riff de guitare.

TROIS FOIS semble toujours impatient de sortir dans ces espaces qui leur sont inconnus, ne sachant pas où leurs pieds atterriront, et ce nouveau record ne fait pas exception. “Horizons/Est” est une bande-son pour un rêve plus profond.

Toutes les copies physiques de “Horizons/Est” sera disponible le 8 octobre.

“Horizons/Est” liste des pistes :

01. La couleur du ciel



02. Charognards



03. Enterré au soleil



04. Aurores boréales



05. L’été met le feu à la pluie



06. Nature morte



07. Le rêveur



08. Robot Exorcisme Doux



09. Vin de pissenlit



dix. Unitif/Est

TROIS FOIS présente le leader Dustin Kensrue, guitariste Teppei Teranishi, bassiste Eddie Breckenridge, et batteur Riley Breckenridge.

Crédit photo: Matt Vogel



