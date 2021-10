Trois fonctionnalités des anciens iPhones qui manquent à tout le monde sur les nouveaux modèles

Apple a continué à améliorer l’iPhone à chaque nouvelle version. Chaque année, de nouvelles fonctionnalités font leur chemin vers l’iPhone, que ce soit via le matériel ou les mises à jour du système d’exploitation elles-mêmes. Malgré ces améliorations, certaines années, nous avons vu des fonctionnalités que nous aimions vraiment disparaître des dernières versions. Pour célébrer l’innovation des anciens modèles d’iPhone, nous avons décidé de jeter un œil à trois fonctionnalités retirées qui manquent à tout le monde.

Fonctionnalités de l’iPhone manquantes sur les nouveaux modèles

iPhone SE (deuxième génération) d’Apple. Source de l’image : Pomme

Si vous revenez sur les anciens iPhones, vous avez probablement remarqué quelques fonctionnalités utiles manquantes dans les nouveaux modèles. Toutes ces fonctionnalités ne sont pas les plus importantes ou les plus importantes, mais cela ne change pas à quel point elles nous manquent. Quelle que soit leur taille, voici quelques-unes des meilleures fonctionnalités des iPhones du passé que nous souhaitons être disponibles sur les nouveaux iPhones.

Toucher 3D

3D Touch a suscité beaucoup de haine lorsqu’Apple l’a présenté sur l’iPhone en septembre 2015. Malgré toute cette haine, 3D Touch a été l’une des meilleures fonctionnalités de l’iPhone pendant un certain temps. C’est pourquoi tant d’utilisateurs étaient tristes lorsqu’il a été supprimé avec le lancement d’iOS 13 en 2018. Cette fonctionnalité particulière a été remplacée par une nouvelle appelée Haptic Touch, qui, selon Apple, était moins complexe. 3D Touch mesure la force avec laquelle vous appuyez sur votre écran, tandis que Haptic Touch détermine ce que vous voulez faire en mesurant combien de temps vous maintenez l’écran enfoncé.

Pourcentage de batterie dans la barre de notification

Cela peut sembler une fonctionnalité idiote à inclure ici, mais c’est en fait une option statique sur beaucoup d’autres téléphones. Il est particulièrement populaire sur les téléphones exécutant le système d’exploitation Android. Malheureusement, Apple a retiré l’option il y a quelques années, et il ne semble pas qu’elle ait fait un retour avec la récente sortie de l’iPhone 13.

L’avantage ici est assez évident, car l’indicateur de pourcentage de batterie vous permet de voir exactement combien de jus il vous reste dans votre iPhone. Cependant, vous devez ouvrir les paramètres pour obtenir une lecture correcte maintenant.

ID tactile

Les utilisateurs d’iPhone plus âgés se souviendront probablement de Touch ID. La réponse d’Apple à la sécurité des empreintes digitales a été excellente et apparaît toujours dans certains de ses modèles d’iPad (et certains des iPhones les plus récents comme l’iPhone SE). La suppression de Touch ID a entraîné l’introduction de Face ID. Face ID est une fonctionnalité intéressante, mais parfois, pouvoir déverrouiller votre téléphone à l’aide de votre empreinte digitale fonctionne mieux, comme lorsque vous portez un masque. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Touch ID ferait un retour à un moment donné, comme dans l’iPhone 14.