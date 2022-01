Trois frères arrêtés à Torremolinos qui ont tenté d’enlever deux jeunes avec un fusil d’assaut

01/01/2022 à 13:58 CET

LOM

Agents de la Police nationale trois frères âgés de 23, 26 et 29 ans ont été arrêtés à Torremolinos comme prétendument responsables d’un crime de détention illégale, possession illégale d’armes et blessures. Apparemment, l’origine des événements serait liée à un incident avec stupéfiants entre les deux parties. Ceux enquêtés tenté de kidnapper deux jeunes hommes qui, après les avoir intimidés avec un fusil d’assaut ils ont essayé de les faire monter dans un véhicule. Les deux victimes ont réussi à s’échapper et à se réfugier dans un centre de santé voisin.

Cette enquête, menée par des agents de la Poste de police local de Torremolinos, Cela a commencé à la suite d’une plainte pour blessures liées à une tentative d’enlèvement survenue le 22 décembre à 16h15 à Torremolinos. Les victimes ont déclaré dans leurs déclarations que trois hommes les auraient intimidés avec un fusil d’assaut et ils auraient tenté de les forcer à monter dans un véhicule. Les victimes ont réussi à échapper aux agresseurs et à se réfugier dans un centre de santé voisin.

A partir de ce moment, les agents ont commencé l’enquête pour tenter d’élucider l’agression et arrêter les responsables. En très peu de temps, la police a pu identifier, localiser et détenir les auteurs présumés des faits, trois frères, avec une histoire de différents crimes, qui ont été arrêtés comme prétendument responsables des crimes de détention illégale, de possession illégale d’armes et de blessures. Selon les enquêtes, les événements auraient pu se produire après un incident lié à stupéfiants.

Au domicile des personnes enquêtées, une perquisition a été effectuée dans laquelle elles ont été est intervenu un fusil d’assaut avec un chargeur et manche en bois, un coupe-machette et les clés d’un véhicule.

Les trois personnes arrêtées ont été transférées à la préfecture de police où les agents ont établi le procès-verbal de police qui a déjà été envoyé au tribunal d’instruction numéro un de Torremolinos avec les détenus.