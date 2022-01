Trois frères blessés à coups de couteau et de taser pour un problème sentimental à Valence

01/07/2022 à 08:25 CET

Ignacio Cabanes

Trois frères âgés de 18, 19 et 20 ans ont été blessés mercredi dernier dans la ville valencienne de Silla après avoir été attaqué avec des armes blanches et un pistolet paralysant par un groupe de quatre à six personnes, tous résidents de la même commune, en raison d’une inimitié d’origine sentimentale. « Ils allaient tuer mon frère parce qu’il couchait avec les copines de deux d’entre eux », argumente un proche, « ils l’avaient prévu, c’était avec préméditation et trahison« .

Le jeune homme de 19 ans, cible présumée des assaillants, a été convoqué via le compte d’un réseau social d’une autre personne. Il était 18h30, mercredi après-midi, lorsqu’il fut soudain surpris par deux frères avec qui il avait déjà eu problèmes pour un problème d’amour et leur père, qui, apparemment, étaient accompagnés d’autres personnes à identifier.

« Leurs frères et sœurs n’étaient pas censés s’y rendre à ce moment-là, sinon ils seraient enterrés aujourd’hui », explique la mère des victimes. Un jour avant ce qui s’est passé ce même clan ils l’avaient déjà menacé lors de la traversée dans le parc de Cuatro Caminos de Silla. L’un des agressés, âgé de 18 ans, présentait deux blessures profondes par perforation au bras gauche, tandis que son frère, âgé de 20 ans, avait une coupure à la bouche et au cou. Tous deux ont été évacués vers l’hôpital La Fe de Valence.

De même, le troisième, déjà par lequel les suspects seraient allés, avait une coupure à la main après avoir tenté d’arracher le couteau à l’un des suspects, et avait reçu décharges électriques avec un laser, tel que rapporté par les victimes.

La Garde civile enquête sur ces événements et essayez de localiser les auteurs présumés maintenant matériel, apparemment un père et ses deux enfants, ainsi que les autres personnes ayant participé à l’attaque. Les trois agressés ont déjà été relaxés.