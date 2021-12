Trois grandes maisons de disques concluent un pacte pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050

Crédit photo : Coolcaesar / CC par 3.0

Les trois grandes maisons de disques ont signé un pacte pour devenir neutres en carbone d’ici 2050. Voici ce que cela signifie.

Sony, Universal et Warner chercheront à réduire de moitié leurs émissions de carbone d’ici 2030. Les trois labels auront jusqu’en 2050 pour atteindre un objectif de zéro émission nette. Plusieurs maisons de disques indépendantes ont déjà commencé à réaligner leurs activités pour être neutres en carbone. Le Music Climate Pact est également rejoint par le groupe de label Secretly, Beggars Group, Warp et Ninja Tune.

Le pacte vise à aborder la neutralité carbone pour des activités telles que les tournées, la fabrication de vinyles et le streaming musical. Ces trois activités ont une intensité carbonique non durable aux niveaux actuels.

Une partie du pacte se concentre également sur la mesure des émissions de carbone dans l’ensemble de l’industrie pour encourager les artistes à aider à faire face à la crise climatique. Certains artistes comme Coldplay se sont déjà engagés à ne pas tourner en raison de préoccupations environnementales.

Le groupe Beggars est composé de 4AD, Matador, Rough Trade, XL Recordings et Young. Le groupe de disques Ninja Tune se compose de Big Data et de Technicolor. Beggars s’est engagé à ce que ses opérations gérées au Royaume-Uni soient négatives en carbone d’ici la fin de 2022. Le groupe vise une neutralité carbone pour ses opérations gérées aux États-Unis d’ici 2024.

Beggars Group affirme qu’il cherchera à réduire de moitié ses émissions totales de carbone liées à la chaîne d’approvisionnement d’ici 2030. Le groupe de maisons de disques le fera en identifiant et en adoptant des techniques de production de vinyle et de CD à faible impact. Beggars dit qu’il prévoit d’utiliser le fret maritime pour l’expédition, de réduire les voyages d’affaires et de stimuler l’engagement et les sujets de durabilité avec son personnel.

Pendant ce temps, Ninja Tune a remplacé son système de chauffage central au gaz par des pompes à chaleur électriques à air dans ses bureaux de Londres, Los Angeles et Berlin. Ninja Tune s’est également engagé à ne pas posséder ou exploiter de véhicules.

Ninja Tune s’est également fortement concentré sur le réoutillage de sa production de vinyles et de CD. Il a cessé de vendre des boîtiers de CD en 2008 et les vinyles Ninja Tune sont pressés sur du vinyle de 140 grammes plutôt que sur du vinyle de 180 grammes. Toutes les pochettes de CD et de vinyle sont également fabriquées à partir de papier carton recyclé.

« L’une des premières choses que nous avons essayées de remplacer le film rétractable des déchets », a déclaré Sean Preston, responsable de la fabrication de Ninja Tune London. « Vous ne pouvez pas du tout utiliser de film rétractable, mais le problème avec cela est que de nombreux territoires en Europe se rétractent eux-mêmes. Ce n’est pas parce que nous ne le faisons pas que quelqu’un d’autre ne le fera pas. Nous n’essayons pas seulement de nous changer nous-mêmes, nous essayons de changer la façon dont les gens font des affaires.