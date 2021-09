Trois héros de Mid Lane à surveiller à TI 10

Voici quelques-uns des midlaners les plus en vogue que nous aurons la chance de voir à TI 10.

Après plusieurs retards et autres problèmes, nous ne sommes qu’à une semaine du plus gros événement Dota 2 de l’année. À partir du 7 octobre, The International 10 mettra en vedette les 18 meilleures équipes du monde. Chaque région a « élu » ses représentants les plus forts, qui s’affronteront pour le prize pool de 40 000 000 $.

Même si les équipes participant à l’événement ont déjà été annoncées, COVID-19 a causé beaucoup de problèmes à certaines d’entre elles. Cela signifie qu’il pourrait encore y avoir des changements de liste à venir. Nous ne manquerons pas de vous informer dès que ces informations seront disponibles.

Cela étant dit, jetons un coup d’œil à certains des trois héros de la voie médiane que nous nous attendons à voir sur la scène principale de Bucarest.

Minuscule

Le premier héros que nous aimerions mettre sur cette liste a toujours été parmi les options incontournables pour la voie médiane. En fait, Tiny est probablement l’un des héros les plus divers de Dota 2 car il était populaire dans presque toutes les positions. Le héros a d’abord été choisi pour la première position, où elle a brillé aux côtés d’autres héros, tels que IO. Bien que nous puissions voir ce combo en action de temps en temps, il n’est pas aussi réussi qu’avant.

Tiny était également une position populaire quatre, ainsi qu’un offlaner. Cependant, grâce à ses dégâts de base élevés et aux avantages qu’il tire d’un nivellement rapide, il est désormais l’un des mid laners incontournables, du moins pour certaines équipes. Tiny peut faire des dégâts insensés à presque toutes les étapes du jeu. Pourtant, il brille le plus au milieu du jeu, surtout lorsqu’il obtient un Blink Dagger ou une Shadow Blade. Ces deux objets permettent au héros d’être plus flexible et de prendre ses adversaires au dépourvu.

Il fait également partie des héros principaux qui peuvent bien évoluer en fin de partie, tant qu’il dispose des objets appropriés. En d’autres termes, le héros peut éventuellement perdre sa force si vous vous concentrez uniquement sur le milieu du jeu. Bien qu’il ait fait beaucoup de dégâts physiques et magiques, il ne peut pas rivaliser avec d’autres midlaners de haut niveau s’ils ont acheté des objets en fin de partie.

Invocateur

Bien qu’il ne soit pas l’option de prédilection pour la plupart des équipes professionnelles, Invoker est actuellement l’un des héros les plus joués dans les PUB de haut niveau. Par conséquent, nous pensons que l’un des midlaners les plus complexes du jeu laissera une marque lors de la prochaine TI 10.

Invoker a toujours été un héros difficile à maîtriser, même pour les meilleurs joueurs du monde. Il offre beaucoup de choses sur papier et peut être très pénible à gérer, étant donné les éléments appropriés. Malheureusement, le héros présente également de nombreux inconvénients, tels que le fait qu’il est lent et qu’il a une armure faible au début. En conséquence, il peut facilement être victime d’intimidation pendant le match intermédiaire 1v1.

Si Invoker parvient à survivre à la phase de laning et commence à cultiver, il peut rapidement devenir une force avec laquelle il faut compter. Ce qui est intéressant chez lui, c’est qu’il peut s’adapter à différentes formations et changer son style de jeu. Par exemple, si l’équipe se concentre sur les sorts AoE, un Exort Invoker peut faire des tonnes de dégâts en quelques secondes, grâce à ses sorts. Cependant, le héros peut également opter pour la version plus stable autour de Quas et Exort. Cela lui donnera beaucoup de potentiel 1v1 et la capacité de se maintenir pendant la phase de laning.

Il convient de noter que certaines personnes avaient l’habitude de choisir Invoker comme support. Cela avait l’air idiot sur le papier, mais le héros peut être utile dès le début car il a beaucoup de portée. N’oublions pas non plus que Cold Snap est une énorme douleur à gérer.

Esprit du Vide

Le dernier héros que nous aimerions souligner a été l’un des meilleurs mid-laners tout au long de 2021. Void Spirit est l’un des ajouts les plus récents à Dota 2, et il est rapidement devenu une option préférée au cours des deux prochaines années. Semblable aux deux autres esprits (Ember et Storm), VS est rapide, mortel et difficile à maîtriser.

Void Spirit est incroyablement polyvalent et peut s’intégrer dans différentes gammes. La plupart des gens essaient d’utiliser le héros comme contrôleur de tempo. Pourtant, vous pouvez souvent le trouver avec de nombreux objets de fin de partie. Bien qu’il ne fasse pas autant de dégâts que les autres agilités (comme Templar Assassin), il est certainement capable de déchirer l’alignement de l’ennemi.

Mentions honorables

En plus des héros mentionnés ci-dessus, plusieurs autres héros méritent de figurer sur cette liste. L’un d’eux est un Viper, l’un des midlaners les plus ennuyeux du jeu. Viper est capable de déchirer presque tout le monde dans un scénario 1v1. Cela le rend idéal dans les situations où l’une des équipes doit arrêter un héros ennemi.

Outre Viper, Queen of Pain est une autre option que certaines équipes professionnelles pourraient décider de mettre à l’épreuve. Même si ses meilleurs jours sont peut-être révolus depuis longtemps, le héros peut toujours infliger de nombreux dégâts.