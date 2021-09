Trois héros de support prêts à briller pendant TI 10

in

Nous regardons trois des héros de soutien que nous nous attendons à voir sur scène en Roumanie.

Après l’horreur que tous les fans de Dota 2 ont dû traverser en 2020, il est temps de se concentrer sur le prochain The International 10. Le tournoi devait avoir lieu en Suède en août. Cependant, en raison de certains problèmes avec le gouvernement suédois, Valve a décidé de l’accueillir à Bucarest, en Roumanie, le 7 octobre 2021.

Nous connaissons déjà les équipes qui tenteront de concourir pour le prize pool époustouflant de 40 000 000 $. Ce qui signifie qu’il est maintenant temps de se concentrer sur certains des héros que nous espérons voir honorer la phase de rédaction. Tout d’abord, soutenez les héros, car ils jouent un rôle crucial dans chaque alignement.

Lion

Le premier héros que nous aimerions inclure est Lion, l’un des héros de support les plus choisis dans Dota 2. Malgré les nombreux changements au fil des ans, Lion a toujours été l’une des options incontournables pour certaines équipes professionnelles. Inutile de dire que le héros est également à la mode dans les pubs à cause des choses qu’il apporte à la table.

Lion est l’un des rares héros de Dota 2 à proposer deux sorts CC. Grâce à son sortilège et son étourdissement (qui peuvent toucher plusieurs unités), Lion est souvent le premier héros que l’équipe ennemie essaie de tuer. Il devient encore plus important à abattre une fois qu’il atteint le niveau 6. Comme vous le savez probablement, Lion possède l’un des ultimes à cible unique les plus puissants du jeu, infligeant des tonnes de dégâts.

Lion’s Mana Drain est probablement le sort le plus sous-estimé du héros, mais il peut être très pénible à gérer. C’est pourquoi nous nous attendons à voir le héros à TI 10, en particulier contre des équipes qui comptent sur leur offlaner.

Fléau

Le deuxième héros de cette liste est Bane – l’un des supports les plus puissants de Dota 2 pendant la phase de laning. Bane est l’un des méta-supports qui n’est pas toujours l’option de prédilection pour la plupart des équipes professionnelles. Cependant, il fonctionne très bien dans certaines configurations, c’est pourquoi nous nous attendons à le voir plus souvent en action.

Bane est vraiment fort en fin de partie à cause de son ultime. Avant cela, il peut être un bon partenaire de ganking pour les héros, comme Mirana. Bien sûr, Mirana est rarement choisie comme support d’itinérance dans les jeux professionnels, car le héros occupe généralement la voie médiane.

Silencieux

Silencer est l’un des rares héros qui peut également être joué en tant que mid laner. S’il est vrai qu’il peut être une très bonne option contre certains des stompers de voies les plus traditionnels, il n’évolue pas aussi bien que les autres héros. De plus, son incapacité à « flash farm » est un énorme inconvénient qui ne lui permet pas de suivre les héros intermédiaires habituels. C’est pourquoi certaines équipes professionnelles choisissent des héros comme TA et SF.

À l’heure actuelle, Silencer fait partie des héros les plus choisis dans les catégories Divine et Immortal. Un signe clair que le héros est définitivement puissant dans la méta actuelle. Nous ne savons pas encore comment les équipes professionnelles profiteront de lui.