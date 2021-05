Trois hommes blessés lors de coups de couteau sur la plage

T

trois hommes ont été emmenés à l’hôpital après avoir été poignardés sur une plage.

La police de Merseyside a déclaré que les victimes avaient été transportées à l’hôpital par ambulance aérienne après que les services d’urgence aient été appelés sur la plage de Formby à Sefton vers 19h10 dimanche.

Le surintendant détective Mark Baker a déclaré: «À ce stade précoce, nous pensons que ces incidents sont liés, mais gardons l’esprit ouvert quant aux motifs qui les sous-tendent.

«Cependant, nous savons que la communauté de Formby et au-delà sera alarmée d’apprendre ce qui s’est passé et partagera notre détermination à trouver les responsables et à les expulser de la rue.

Il est épouvantable et triste que par une journée ensoleillée comme aujourd’hui, alors que les gens s’amusent, nous patrouillons nos plages après un incident aussi horrible.

«Les agents restent sur les lieux et sont disponibles pour aider les résidents à la recherche d’informations ou de soutien.

«Je sais qu’il y avait un certain nombre de personnes sur la plage ce soir, et j’exhorte tous ceux qui ont vu ce qui s’est passé à se manifester et à nous aider à identifier le délinquant le plus tôt possible.

«Il est épouvantable et triste qu’un jour ensoleillé comme celui d’aujourd’hui où les gens se sont amusés, nous patrouillons sur nos plages après un incident aussi horrible.

«Le crime au couteau n’a aucune place dans nos communautés et nous faisons tout ce que nous pouvons pour traduire le délinquant en justice.

La plage de Formby est un site du National Trust et l’une des rares régions du Royaume-Uni à avoir une population d’écureuils roux.

La force a déclaré que la vidéosurveillance et les enquêtes médico-légales étaient en cours.

Toute personne disposant d’informations peut contacter la police via le bureau des médias sociaux @MerPolCC sur Twitter via le centre de contact de la police de Merseyside sur Facebook avec la référence 978 du 30/05 ou appeler Crimestoppers de manière anonyme au 0800555111.