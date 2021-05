Trois hommes frappés au couteau lors d’une série d’attaques dans le métro de New York vendredi matin, des suspects toujours en liberté ⋆ .

La police de New York a déclaré vendredi qu’elle recherchait deux suspects dans des attaques au couteau tôt le matin contre quatre passagers du métro.

La police a déclaré que les trois incidents s’étaient produits en 12 minutes et avaient commencé par les assaillants montrant un couteau sur un passager âgé dans un train en direction du sud, puis l’ont tranché sur le visage de l’étranger. La victime blessée est descendue du train à Union Square et a été emmenée à l’hôpital.

Deux autres hommes dans le train ont été frappés au visage et à la tête environ 10 minutes plus tard et ont également été emmenés dans des hôpitaux voisins.

Un autre homme a été frappé au visage, selon la police, qui ne pense pas que les attaques étaient des crimes de haine.

«En l’espace d’une heure ce matin, plusieurs usagers du métro ont été victimes d’agressions non provoquées, probablement perpétrées par les mêmes suspects. Nous n’accepterons pas ces actes de violence dans nos métros. Les détectives poursuivent toutes les pistes et ces criminels seront traduits en justice », a déclaré le service de transit du NYPD.

On pense que les suspects sont dans la trentaine et l’un d’eux a des dreadlocks.

