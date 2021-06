Trois hommes qui possèdent l’entreprise America ⋆ .

par Jon Rappoport, Plus de fausses nouvelles :

Je réimprime cet article que j’ai écrit en juillet 2020. Avant de le faire, voici une analogie.

Disons que vous possédez une entreprise. Vous êtes public, ce qui signifie que vous émettez des actions à vendre.

Soudain, la fausse pandémie frappe. Le gouverneur de l’État émet des restrictions, y compris des blocages. Vous devez fermer vos portes. Vous allez prendre un coup financier énorme.

Votre première réaction ? Colère. La colère bouillonnante. Vous êtes déterminé à vous battre. Vous appelez votre avocat pour élaborer un plan.

« Attendez une minute », dit-il. “J’ai de mauvaises nouvelles. Savez-vous qui est désormais l’actionnaire majoritaire de votre entreprise ? Bill Gates. Et il a le droit de vote. Si vous vous opposez aux blocages, il vous rôtira vivant. Vous serez sur le cul… »

Attachez-vous. Nous y voilà.

LES TROIS HOMMES QUI POSSÈDENT LA CORPORATE AMERICA

Au cours des 38 dernières années en tant que journaliste, j’ai parlé avec de nombreux médecins. Médecins, chercheurs, bureaucrates de la santé publique, dirigeants d’entreprise dont les entreprises fournissent des produits à l’industrie médicale, professeurs, etc.

Dans tous les cas, ces personnes soutiennent totalement et totalement la réalité médicale conventionnelle. Ils sont inébranlables. Un homme comme Fauci dit de sauter et ils sautent. Faire autrement serait impensable.

Au fur et à mesure de votre lecture, vous comprendrez pourquoi c’est important…

Les compagnies aériennes, les chaînes hôtelières, tout ce que vous voulez, elles se sont toutes repliées lorsque les blocages ont été imposés. Ils ont fermé boutique, ils se sont mis à genoux, ils ont opté pour des renflouements. Pourquoi?

Les PDG de ces sociétés sont censés être des chargeurs durs et des opérateurs impitoyables. Pourquoi ne se sont-ils pas rebellés ?

Je pourrais citer plusieurs raisons. Ici, je veux me concentrer sur une histoire peu connue et bouleversante.

Imaginez qu’un employé d’une entreprise soit motivé pour dénoncer les blocages et qu’il soit rendu public. Puis il pense au propriétaire de l’entreprise. Ce propriétaire siège au conseil d’administration d’un grand hôpital.

Euh oh. Ce propriétaire est SOLIDEMENT CONNECTÉ à la réalité médicale officielle. Il n’appréciera pas un opposant qui dit que les blocages sont une portée excessive ridicule et destructrice. Mieux vaut rester tranquille. Mieux vaut s’intégrer et accompagner.

Eh bien, il se trouve que trois des chefs d’entreprise les plus puissants d’Amérique ont des liens étroits avec les grands hôpitaux, et ces trois hommes dirigent des sociétés qui possèdent l’Amérique.

Quoi???

Les trois hommes sont Larry Fink, Joseph Hooley et Mortimer Buckley.

Buckley est le PDG du groupe Vanguard. Hooley est le PDG de State Street. Fink est le PDG de BlackRock.

Ces trois sociétés sont des fonds d’investissement titanesques. Entreprises de services financiers.

Buckley est membre du conseil d’administration de l’Hôpital pour enfants de Philadelphie. De 2011 à 2017, il a été président du conseil d’administration de l’hôpital.

Hooley siège au conseil du président du Massachusetts General Hospital.

Fink est coprésident du conseil d’administration du NYU Langone Medical Center.

Examinons leurs fonds d’investissement : State Street, BlackRock et Vanguard, connus sous le nom de The Big Three. La référence est un article sur theconversation.com, « Ces trois entreprises possèdent l’Amérique d’entreprise », 19/05/2017, par Jan Fichtner, Eelke Heemskerk et Javier Garcia-Bernardo.

« Ensemble, BlackRock, Vanguard et State Street ont près de 11 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion. »

“Nous avons constaté que les trois grands, pris ensemble, sont devenus le plus grand actionnaire de 40 % de toutes les entreprises cotées en bourse aux États-Unis.”

« En 2015, ces 1 600 entreprises américaines [the 40%] avait des revenus combinés d’environ 9 100 milliards de dollars américains, une capitalisation boursière de plus de 17 000 milliards de dollars américains et employait plus de 23,5 millions de personnes.

« Dans le S&P 500 – l’indice de référence des plus grandes entreprises américaines – la situation est encore plus extrême. Ensemble, les trois grands sont le plus grand actionnaire de près de 90 % des entreprises du S&P 500, dont Apple, Microsoft, ExxonMobil, General Electric et Coca-Cola. »

« Ce qui est indéniable, c’est que les Trois Grands exercent les droits de vote attachés à ces actions. Par conséquent, ils doivent être perçus comme des propriétaires de fait par les dirigeants d’entreprise. (c’est moi qui souligne)

« Qu’ils aient cherché ou non à le faire, les Trois Grands ont accumulé un pouvoir d’actionnaire extraordinaire, et ils continuent de le faire… À bien des égards, le boom des fonds indiciels transforme BlackRock, Vanguard et State Street en quelque chose qui ressemble à des services publics à faible coût avec un position quasi monopolistique.

Si le PDG d’une entreprise dont le principal actionnaire est The Big Three pense à se rebeller contre le consensus médical officiel COVID…

Et il sait que les trois grands patrons sont fortement câblés dans le complexe médical américain…

Ce PDG a une ÉNORME raison d’oublier d’être un chargeur dur à l’ancienne.

Il a une raison de ravaler sa colère quand on lui dit de fermer et de fermer.

Il a une raison de s’effondrer et de jouer le jeu.

Il a une raison de se rendre à une histoire sur un virus et Fauci et Bill Gates.

Il a une raison de se retirer et de se tenir à l’écart et de regarder la dévastation économique balayer le pays.

SA SOCIÉTÉ EST LA PROPRIÉTÉ DES BIG THREE, ET LES PROPRIÉTAIRES DES BIG THREE SONT DES MEMBRES FIDÈLES DU COMPLEXE MÉDICAL… LE COMPLEXE QUI FORME L’ÉTAT POLICIER ACTUEL QUI A SOUMIS LE MONDE, SOUS LA FAUSSE BANNIÈRE DE « SAUVER L’HUMANITÉ CONTRE LE VIRUS. “

C’est si dur.

