Trois inculpés dans le programme de vol de câbles de plusieurs millions de dollars YOLO • CDN ⋆ .

Ces trois gars ont adopté le point de vue You Only Live Once (YOLO) sur le vol de la télévision par câble. Je veux dire, sérieusement, si vous allez voler le câble, ne le volez pas juste pour votre pote, transformez-le en un empire de plusieurs millions de dollars d’un océan à l’autre.

Un acte d’accusation descellé vendredi en Pennsylvanie a inculpé un homme du New Jersey, un homme de Californie et un homme de New York de crimes fédéraux découlant d’un vaste et lucratif programme de violation du droit d’auteur.

Selon des documents judiciaires, Bill Omar Carrasquillo, 35 ans, de Swedesboro, New Jersey ; Jesse Gonzales, 42 ans, de Pico Rivera, Californie ; et Michael Barone, 36 ans, de Richmond Hill, New York, ont exploité un programme de vol de câble à grande échelle du début de 2016 à la fin de 2019, dans lequel ils ont obtenu frauduleusement des comptes de télévision par câble, puis ont revendu le contenu à des milliers de leurs propres abonnés.

“Vous ne pouvez pas simplement monétiser le contenu protégé par le droit d’auteur de quelqu’un d’autre en toute impunité”, a déclaré l’agent spécial par intérim en charge Bradley S. Benavides de la division Philadelphie du FBI. « C’est tout l’intérêt d’obtenir un droit d’auteur. Le vol est le vol, et si vous voulez voler volontairement la propriété intellectuelle d’une autre partie, le FBI est prêt à intervenir et à vous faire taire.

C’est de la bravade avec une expertise technique sérieuse, mais attendez, il y a plus – apparemment, ils ont également commis une fraude bancaire, menti aux autorités, se sont fait prendre pour blanchiment d’argent et n’ont pas payé d’impôts sur leurs 30 millions de dollars en biens mal acquis.

Selon l’acte d’accusation, les défendeurs ont également fait de fausses déclarations frauduleuses aux banques et aux commerçants dans le but d’obtenir des comptes de traitement des commerçants. Les défendeurs auraient gagné plus de 30 millions de dollars grâce à ce stratagème.

Alors, où est passé l’argent ? Que diriez-vous d’un camping-car fabriqué par une entreprise de semi-remorques fricken et une McLaren Supercar?

Ils n’ont pas mentionné quel modèle Freightliner, mais je suppose que ce mec est un gars qui va gros ou rentre à la maison.

Comme allégué, Carrasquillo a converti une grande partie de ses bénéfices en maisons et en dizaines de véhicules, y compris des voitures de sport haut de gamme. Lorsque des agents ont tenté de saisir ces articles conformément à des mandats autorisés par la justice, Carrasquillo a fait de fausses déclarations et tenté de cacher certains de ces véhicules, notamment un véhicule récréatif Freightliner et un véhicule de sport McLaren.

“Tous les revenus sont imposables, y compris les revenus provenant de moyens illégaux”, a déclaré l’agent spécial par intérim en charge Yury Kruty du bureau local de Philadelphie pour l’IRS-Criminal Investigation (IRS-CI). « De plus, c’est un crime de s’engager sciemment dans des transactions monétaires impliquant des biens dérivés de manière criminelle d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui sont dérivés d’une activité illégale spécifiée, telle que la fraude par fil. L’IRS-CI continuera de travailler avec nos partenaires chargés de l’application de la loi pour porter des accusations contre les personnes qui choisissent de participer à des stratagèmes illégaux tels que celui allégué ici. »

Et quand vous vous débrouillez avec autant d’agences à trois lettres (DOJ, FCC, FBI, IRS), les sanctions vont être rudes – que diriez-vous de 514 ans rudes ? Et, si vous additionnez leurs trois phrases possibles, ce nombre grimpe à 888 ans. J’espère que ça en valait la peine les garçons !

Carrasquillo a été arrêté le 21 septembre. Il est inculpé d’un chef de complot en vue de commettre une violation du droit d’auteur et d’infractions connexes ; un chef d’accusation de violation du Digital Millennium Copyright Act; un chef de reproduction d’une œuvre protégée; 19 chefs d’exécution publique d’une œuvre protégée ; quatre chefs d’accusation de fraude liée aux appareils d’accès ; six chefs de fraude électronique; trois chefs d’accusation de fausses déclarations à une banque ; 19 chefs d’accusation de blanchiment d’argent; deux chefs d’accusation de fausses déclarations à des agents chargés de l’application des lois ; deux chefs d’enlèvement de biens pour empêcher la saisie; et quatre chefs d’évasion fiscale. Au total, s’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, Carrasquillo risque jusqu’à 514 ans de prison.

Gonzalez a été arrêté le 21 septembre. Il est inculpé d’un chef de complot en vue de commettre une violation du droit d’auteur et d’infractions connexes ; un chef d’accusation de violation du Digital Millennium Copyright Act; un chef de reproduction d’une œuvre protégée; 19 chefs d’exécution publique d’une œuvre protégée ; quatre chefs de fraude d’appareil d’accès ; cinq chefs de fraude électronique; deux chefs d’accusation de fausses déclarations à une banque ; et un chef de blanchiment d’argent. Au total, s’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, Gonzales risque jusqu’à 244 ans d’emprisonnement.

Une citation à comparaître a été délivrée à Barone, et il doit comparaître pour la première fois aujourd’hui dans le district oriental de Pennsylvanie. Il est inculpé d’un chef de complot en vue de commettre une violation du droit d’auteur et des infractions connexes ; un chef d’accusation de violation du Digital Millennium Copyright Act; deux chefs de fraude d’appareil d’accès ; et cinq chefs de fraude électronique. Au total, s’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, Barone risque jusqu’à 130 ans de prison.

“Ces accusés sont accusés de s’être engagés dans un stratagème massif de plusieurs années pour voler du contenu protégé par le droit d’auteur, ce qui est un crime fédéral grave”, a déclaré l’avocate américaine par intérim Jennifer Arbittier Williams pour le district oriental de Pennsylvanie. “Comme le montre cette poursuite, la protection des droits de propriété intellectuelle est une priorité importante de notre bureau et de l’ensemble du ministère de la Justice.”

Si vous allez en prison pour le reste de votre vie, faites-le au moins comme ces criminels « all-in » pour avoir une bonne histoire à raconter à vos nouvelles meilleures amies.

