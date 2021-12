Trois jeunes de 18 ans arrêtés à Vigo pour avoir battu un autre garçon

12/06/2021 à 19:39 CET

Ils lui ont donné perforation, ce ils ont jeté à terre, lui ils ont donné un coup de pied au visage et le ils se sont cassé le nez. Il s’agit de l’issue grave d’une prétendue agression qui trois jeunes seulement 18 et 19 ans Ils ont donné un autre garçon de 20 ans à l’aube dans l’abreuvoir de Aréal (Vigo).

Selon des sources de la police locale, cela s’est produit à l’aube du 4 vers 1h45 du matin. Selon les agents, un jeune GM G, originaire de Vigo et âgé de 20 ans, il était avec deux amis dans une rue locale Arenal. À un moment donné, il a commencé une dispute avec un garçon qui était à l’intérieur et le la discussion s’est déplacée à l’étranger.

Finalement, la dispute a conduit à une agression, rejoignant deux autres jeunes, qui ont commencé lui donner des coups de poing jusqu’à ce qu’ils parviennent à le faire tomber au sol, moment auquel l’un d’eux lui a donné un coup de pied au visage.Il a demandé de l’aide à la police

L’homme agressé a remarqué la présence d’une patrouille et s’est rendu auprès des agents pour demander de l’aide. Les policiers ont vérifié comment il saignait abondamment du nez et avait une coupure sur le côté de l’œil droit, en indiquant la direction dans laquelle se trouvaient ses agresseurs.

Les agents de la police locale ont observé que parmi les personnes susmentionnées, l’un d’eux était en détention, il tentait de repartir en direction du jeune agressé. Remarquant la présence de l’unité, ils tentèrent de quitter les lieux, bien que ils ont été interceptés en fuite par les membres de la Fondation.

Détenu

Dans un premier temps, ils ont procédé à l’identification des agresseurs présumés, à savoir : AB V, de Vigo et 19 ans, AB V, de Vigo et 18 ans Et son frère AB V, originaire de Vigo et également âgé de 18 ans.

Le premier des trois, nié les faits, indiquant qu’il avait simplement été séparé, montrant des indices clairs d’avoir été l’agresseur et la cause des blessures. Chez les personnes âgées, les témoins l’ont parfaitement identifié comme l’auteur direct de l’agression, auquel se sont joints les deux autres jeunes.

Les agents ont demandé une ambulance pour soigner les blessés, en attendant, le premier identifié des trois ci-dessus, a commencé à se blesser en se frappant sur la tempe.

Une fois les services de santé en place, ils ont indiqué que le jeune homme Il a présenté une fracture plus que probable des propres os du nez, qui a nécessité des points de suture, pour laquelle il a été évacué à l’hôpital Álvaro Cunqueiro être évalué et aidé.

Pour ces faits, ils ont procédé à la Arrestation des trois jeunes pour le supposé commission d’un délit de blessure.

Une fois au centre médical, encore une fois le premier du groupe de trois, Il s’est encore blessé en se frappant la tête sur le brancard, Bien que ce geste ait été observé par le médecin de garde qui voulait qu’il