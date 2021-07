Trois jeunes du Bayern Munich qui pourraient être sur le point de faire une percée cette saison

Maintenant que le Bayern Munich a disputé trois matchs complets en pré-saison, nous sommes à un point où nous pouvons commencer à évaluer certains des jeunes qui ont participé jusqu’à présent. Les premiers équipiers revenant tous les uns après les autres, il semble probable que l’entraîneur Julian Nagelsmann commencera à réduire les minutes des enfants afin de préparer l’équipe senior pour les vrais matchs.

Cependant, il peut y avoir quelques artistes remarquables qui méritent un coup avec les pros. Regardons les trois premiers jusqu’à présent:

Torben Rhein

A 18 ans et mesurant seulement 1,73 m, le jeune Torben Rhein ressemble vraiment à un joueur qui pourrait marquer le Bayern Munich cette saison. Bien qu’il ait toujours été très apprécié par ceux qui suivent le campus, cette pré-saison est la première fois qu’il a l’occasion de montrer ses compétences entouré de vrais pros.

Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

Rhein est un milieu de terrain technique doté d’une excellente mobilité et d’un sens aigu de la passe. Pour être juste, je pourrais décrire presque n’importe qui, mais le jeune a aussi une tonne de sang-froid, ce qui est une denrée précieuse à son âge.

Bien qu’il ait joué avec des alignements pour la plupart hétéroclites dans chaque match de pré-saison jusqu’à présent, souvent contre des équipes premières dans le milieu de terrain adverse, Rhein a montré une capacité constante à influencer le jeu avec ses passes et sa prise de décision. Ses passes, sa progression du ballon et son pressing ont tous été de premier ordre. Cela pourrait indiquer qu’il est prêt à franchir une nouvelle étape dans sa carrière.

L’adolescent a déjà le profil exact dont le Bayern a besoin – il ne serait pas difficile pour lui de remplacer Joshua Kimmich ou Leon Goretzka et de commencer à accumuler des minutes contre une opposition plus faible de la ligue. Contrairement à quelqu’un comme Marc Roca, Rhein n’aura pas à modifier son style de jeu de base pour s’adapter à l’environnement de la première équipe. Pour le moment, il manque d’expérience et sera soumis à une courbe d’apprentissage à mesure qu’il s’habitue à la vitesse du football de première division, mais avec de bons joueurs de la première équipe autour de lui et les conseils de Nagelsmann, la transition pourrait finir par être assez fluide.

Le conseil d’administration étant réticent à signer des renforts au milieu de terrain cette saison, la dynamique de l’équipe pourrait aider Torben Rhein à faire sa percée cette saison. Avec Kimmich et Goretzka manquant de sauvegardes fiables, le jeune pourrait avoir la chance de faire ses preuves parmi les meilleurs, un peu comme ce qu’a fait Alphonso Davies pour gagner sa place de titulaire en 2019.

Armindo Sieb

Armindo Sieb, 18 ans, a joué contre Cologne et l’Ajax, des matchs qui ont vu leur juste part des joueurs de l’équipe première alignés par l’opposition. Malgré cela, il a fait une impression impressionnante sur les ailes, se méritant des comparaisons avec Serge Gnabry pour son style de jeu direct.

Nagelsmann s’occupe de Sieb et essaie de le défier et de l’encourager. Sieb peut jouer dans presque toutes les positions en attaque, et avec le départ de Douglas Costa, la quatrième place d’ailier est actuellement libre. Il pourrait apparaître dans l’équipe plusieurs fois cette saison [Bild] – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 21 juillet 2021

Nagelsmann s’est apparemment intéressé à Sieb, lui accordant une attention particulière à l’entraînement et le mettant au défi d’en faire plus en attaque. Avec Douglas Costa parti et les ailiers du Bayern connus pour être plutôt fragiles, cela pourrait être une chance pour Sieb de s’établir comme une option de quatrième ailier compétente pour l’équipe.

Selon l’évolution de ses performances, il pourrait même usurper certains des ailiers devant eux, étant donné qu’aucun des trois ailiers « partants » du Bayern n’a connu de bonnes saisons l’année dernière. Avec Jamal Musiala ayant déjà montré que les jeunes talentueux peuvent surpasser les seniors si on leur en donne l’occasion, peut-être que Sieb pourrait devenir le prochain adolescent à faire une percée dans le Bayern XI.

Espérons que Nagelsmann continuera à travailler sur lui dans un proche avenir, afin qu’il puisse être à la hauteur de son potentiel. Les pourparlers sur le contrat de Kingsley Coman étant dans l’impasse, le Bayern pourrait avoir besoin d’un autre jeune ailier talentueux pour prendre sa place.

Tanguy Nianzou

Bien qu’il ne soit techniquement pas un talent du campus, Tanguy Nianzou n’a que 19 ans, il devrait donc se qualifier pour cette liste. Le Français est arrivé du PSG sur un transfert gratuit l’été dernier, mais a raté pratiquement toute la saison avec des blessures répétées aux ischio-jambiers. Maintenant qu’il a enfin obtenu une période de matchs sans incident, il nous a montré pourquoi le Bayern l’a signé en premier lieu.

En tant que défenseur central, Nianzou a toutes les qualités pour être l’un des meilleurs. Son physique est exceptionnel – même à 1,87 m, il a l’agilité d’un joueur de 10 cm de moins, tout en conservant toute la puissance que son cadre suggère. Sur le plan technique, toutes ses capacités sont exceptionnelles – il peut facilement jouer des passes longues et courtes avec les deux pieds, et il est également extrêmement à l’aise pour charger le terrain avec le ballon. À bien des égards, il ressemble à un Jérôme Boateng plus jeune et plus agile.

En termes de talent brut, Nianzou pourrait légitimement se frayer un chemin dans le premier XI, peu importe ce que ses pairs pourraient l’arrêter. La seule préoccupation, ce sont les blessures – j’espère qu’il n’est pas aussi malchanceux avec les blessures qu’il l’a été la saison dernière.

Mentions honorables:

Omar Richards : La seule raison pour laquelle Omar ne figure pas dans le corps principal de cet article est son âge – à 23 ans, il n’est plus vraiment un jeune. Le jeune Anglais a été excellent dans tous ses matchs de pré-saison jusqu’à présent et semble être un remplaçant compétent (et potentiellement un concurrent) d’Alphonso Davies pour la saison à venir.

Chris Richards : Chris a déjà fait ses preuves en Bundesliga. La question est de savoir si le Bayern le gardera ou l’enverra en prêt cette saison ?

Christophe Scott : Scott a déjà obtenu quelques minutes en équipe première sous Hansi Flick. Il a été beaucoup blessé cette pré-saison, nous n’avons donc pas vraiment vu ce qu’il peut faire sous Nagelsmann – mais sa sortie contre Cologne était très prometteuse.

Stand Taylor : Le jeune Américain ressemble à une autre perspective potentielle de milieu de terrain pour le XI cette année. Seules des blessures l’ont empêché de jouer un rôle plus important en pré-saison aux côtés de Rhein.

Qu’avez-vous pensé de cette liste ? Qui a attiré votre attention dans les matchs de pré-saison jusqu’à présent? Commentaires ci-dessous!