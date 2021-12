Trois jeunes joueurs d’Arsenal à surveiller en 2022

Photo de Ryan Pierse/.

2021 a été une sacrée année pour les jeunes stars d’Arsenal.

Oui, les Gunners n’ont pas connu les 12 meilleurs mois, ils n’ont pas remporté de trophée et ils ont terminé 8e de Premier League, mais s’il y a un point positif à retenir de cette année c’est l’émergence de quelques jeunes talents au Émirats.

En effet, Emile Smith Rowe a remporté sa première convocation en Angleterre pour ses performances avec les Gunners, tandis que Gabriel Martinelli nous a récemment montré à quel point il était bon.

2021 a certainement été une excellente année pour les jeunes d’Arsenal, et il n’y a aucune raison pour que 2022 ne soit pas pareil.

Dans cet esprit, nous allons examiner trois jeunes Gunners qui pourraient percer l’année prochaine.

Charlie Patino



L’entrée la plus évidente dans cette liste est peut-être Charlie Patino, mais son premier but contre Sunderland n’a montré qu’un aperçu de ce dont il est capable.

Après le match contre les Black Cats, les fans comparaient Patino à des gens comme Luka Modric et Phil Foden – et vous n’obtenez pas ce niveau d’éloges à moins que vous ne soyez quelque chose de spécial.

Le jeune milieu de terrain a été présenté comme le meilleur joueur à avoir jamais franchi les portes de Hale End, et il pourrait bien commencer à montrer ses capacités en 2022.

Omari Hutchinson



Omari Hutchinson a peut-être été sur les radars de certains fans d’Arsenal dès son plus jeune âge.

Il y a cinq ans, alors que Hutchinson n’avait que 13 ans, une vidéo est devenue virale sur YouTube d’un très jeune Hutchinson montrant ses compétences, et maintenant, il commence à réaliser le potentiel qu’il a montré dans cette vidéo.

En effet, l’ailier adolescent déchire la PL2 cette saison, inscrivant quatre buts et cinq passes décisives en 11 apparitions.

À seulement 18 ans, il a tellement de temps pour s’améliorer, mais s’il continue de grandir à ce rythme, il ne faudra peut-être pas longtemps avant que Mikel Arteta ne lui donne une chance.

Mika Biereth



Folarin Balogun est peut-être le plus grand attaquant des U23 d’Arsenal, mais Mika Biereth est peut-être l’attaquant avec le plus de potentiel.

Biereth est arrivé à Arsenal en provenance de Fulham cet été, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi les Gunners ont déménagé pour lui.

À Fulham, il était absolument électrique chez les U18, il a inscrit 21 buts et 21 passes décisives en U18 Premier League l’année dernière, alors qu’il a déjà six buts et trois passes décisives en PL2 cette saison.

Avec Eddie Nketiah, Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang tous confrontés à un avenir incertain dans le nord de Londres, ne soyez pas choqué si Biereth a une chance dans la première équipe dans un avenir pas si lointain.

