Trois jeunes joueurs de Leeds United qui pourraient briller en 2022

Nous avons vu de nombreux jeunes talentueux de Leeds United obtenir leur chance en Premier League ces dernières semaines.

Les Blancs traversent l’une des pires crises de blessures jamais vues en Premier League. Marcelo Bielsa a dû faire appel aux U23 de Leeds pour compenser le nombre horrible d’absences en équipe première.

Cependant, des joueurs comme Joe Gelhardt, Jamie Shackleton et Crysencio Summerville ont profité de ces déboires pour s’imposer dans la première équipe.

À notre avis, trois autres jeunes de Leeds pourraient également entrer dans le onze de départ en 2022.

Liam McCarron

« À 15 ans, il avait la chance d’avoir beaucoup de rythme, c’est pourquoi nous avons tenté notre chance, mais c’était un jeune garçon qui deviendrait très frustré très rapidement », a déclaré Darren Edmondson, ancien directeur de l’académie Carlisle United de McCarron, à Leeds Live.

« Alors qu’il a mûri et est entré dans le football à temps plein, cela a été le plus grand changement en lui. S’il fait une erreur maintenant, son rythme de travail est incroyable.

Cela ne ressemble-t-il pas au parfait joueur de Bielsa ? Un jeune ailier rapide avec un rythme de travail incroyable ? McCarron est apparemment un bon candidat pour cette équipe, et il joue régulièrement pour les U23 depuis un certain temps.

L’Écossais est un joueur polyvalent, capable de jouer à l’arrière gauche ou sur l’aile, et son rythme effréné et son moteur incroyable feront sûrement tourner la tête de Bielsa à un moment donné.

Leeds n’a pas beaucoup de profondeur à l’arrière gauche, il pourrait donc y avoir une opportunité à l’horizon pour McCarron.

Stuart McKinstry

Cet ailier n’a cessé de se renforcer depuis qu’il a rejoint Leeds en 2019.

Il a rapidement fait le saut du football U18 aux U23 après avoir rejoint Leeds, alors qu’il n’avait que 16 ans au début de cette saison.

La décision d’Athletic de promouvoir rapidement McKinstry chez les moins de 23 ans aurait été un appel de Marcelo Bielsa, suggérant que le gaffer garde un œil sur l’ancien homme de Motherwell.

McKinstry pourrait être un véritable joyau pour Leeds dans les années à venir, et 2022 pourrait être une grande année pour lui.

Sam Greenwood

Si vous pensiez que Joe Gelhardt avait du talent, attendez de voir Sam Greenwood.

Ce joueur de 19 ans peut jouer en tant que numéro 10 ou attaquant, et il faut dire qu’il a l’air de quelque chose de spécial.

L’ancien homme d’Arsenal a marqué sept buts et aidé quatre autres en PL2 ce trimestre. Et, tandis que les principales capacités de Gelhardt sont son rythme et sa puissance, Greenwood est un joueur beaucoup plus technique.

C’est un attaquant de balle incroyablement pur et un brillant preneur de coups de pied arrêtés.

Ce n’est sûrement qu’une question de temps avant que cet adolescent n’ait une chance de Bielsa et Leeds.

