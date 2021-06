Trois joueurs de Barcelone nominés pour le Golden Boy Award 2021

in

Les jeunes barcelonais Pedri et Ilaix Moriba et la nouvelle recrue Eric Garcia ont tous été nominés pour le Golden Boy Award 2021.

Les nominations ont été annoncées mardi pour le prix qui récompense les meilleurs joueurs de moins de 21 ans.

Il y a beaucoup de joueurs de la Liga sur la liste des 100 joueurs avec Bryan Gil, Take Kubo et Rodrygo Goes parmi les prétendants.

Des stars de la Premier League telles que le trio d’Arsenal Bukayo Saka, William Saliba et Gabriel Martinelli sont également en lice pour le prix, ainsi que Mason Greenwood et Amad Diallo de Manchester United.

Vous pouvez consulter la liste complète ci-dessous :

Ansu Fati de Barcelone a été finaliste l’année dernière avec la sensation de but du Borussia Dortmund Erling Haaland, sans surprise, remportant le premier prix.

Dortmund a quatre joueurs nommés cette fois-ci avec Jude Bellingham, Youssoufa Moukoko, Gio Reyna et Reinier Jesus tous en lice.

Fati n’a évidemment pas été inclus car il a raté la majeure partie de la saison en raison d’une blessure, mais il sera, espérons-le, de retour à temps pour la nouvelle campagne.