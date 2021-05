Trois joueurs du Bayern Munich nommés dans l’équipe de la saison de Sportschau

Après la conclusion de la Bundesliga 2020/2021 samedi, Sportschau a publié son équipe de la saison. Trois joueurs du Bayern Munich ont été nommés dans l’équipe, et ce sont presque certainement les trois joueurs auxquels vous pensez en ce moment.

Robert Lewandowski, Thomas Müller et Joshua Kimmich rejoignent un «Who’s Who» des meilleurs de la Bundesliga. Les trois joueurs sont les ancres de cette équipe du Bayern et méritent le plus ce prix. Sans surprise, aucun membre de la défense du Bayern ou du gardien de but Manuel Neuer n’a été nommé dans l’équipe.

Erling Haaland, 20 ans, et Silas Wamangtiku, 21 ans, ont également été nommés dans l’équipe. Les deux ont été sensationnels lors de leurs premières saisons complètes en Bundesliga et méritent pleinement leurs nominations.

Équipe de la saison

Gardien de but: Péter Gulácsi (RB Leipzig)

Défenseurs: Ridle Baku (Wolfsburg), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Angeliño (RB Leipzig)

Milieux de terrain: Silas Wamangituka (Stuttgart), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Thomas Müller (Bayern Munich), Filip Kostić (Eintracht Francfort)

Attaquants: André Silva (Eintracht Francfort), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Erling Haaland (Borussia Dortmund