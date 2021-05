Trois joueurs du Bayern Munich nommés dans l’équipe de la saison UWCL; Glas et Zadrizal ont inscrit les deux premiers buts de la saison; et l’UWCL reçoit un nouvel hymne

Barcelone est championne d’Europe, mettant fin au règne de cinq ans de Lyon au sommet du football féminin, et la nouvelle équipe de la saison de la Ligue des champions féminine de l’UEFA en est le reflet. Les Catalans ont ouvert la voie avec huit sélections, la deuxième, Chelsea, derrière eux avec 6. Les deux demi-finalistes perdants, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, ont été reconnus avec respectivement quatre et trois sélections.

Marina Hegering, Sydney Lohmann et Lina Magull du Bayern ont été récompensées pour leur contribution à ramener les Bavarois aux demi-finales de l’UWCL. Bien qu’ils aient été bouleversés par Chelsea, le Bayern a clairement déclaré cette année qu’ils allaient rester longtemps.

Lyon, éliminé en quarts de finale par le PSG, a mis fin à ses cinq années de au moins huit joueurs dans l’équipe de la saison. Juste une course incroyable et incroyable qui est enfin terminée.

Équipe de la saison

Gardiens de but: Ann-Katrin Berger (Chelsea), Christiane Endler (Paris Saint-Germain), Sandra Paños (Barcelone)

Défenseurs: Magdalena Eriksson (Chelsea), Marina Hegering (Bayern München), Kathrin Hendrich (Wolfsburg), Ashley Lawrence (Paris Saint-Germain), Mapi León (Barcelone), Irene Paredes (Paris Saint-Germain)

Milieux de terrain: Aitana Bonmatí (Barcelone), Grace Geyoro (Paris Saint-Germain), Patri Guijarro (Barcelone), Sophie Ingle (Chelsea), Sydney Lohmann (Bayern München), Lina Magull (Bayern München), Sam Mewis (Manchester City), Alexia Putellas (Barcelone)

Attaquants: Caroline Graham Hansen (Barcelone), Pernille Harder (Chelsea), Fran Kirby (Chelsea), Jenni Hermoso (Barcelone), Sam Kerr (Chelsea), Lieke Martens (Barcelone)

L’UEFA a également classé les cinq meilleurs buts de la campagne UWCL 2020/21, et les joueurs du Bayern ont pris les deux premières places! Les buts de Hanna Glas (n ° 1!) Et de Sarah Zadrazil (n ° 2!) Se sont tous deux produits en demi-finale contre Chelsea.

Heureusement, l’UEFA a fourni une vidéo des buts ci-dessous, et vous pouvez en profiter.

L’UEFA commence enfin à prendre le football féminin au sérieux, et le format nouvellement restructuré de l’UEFA Women’s Champions League en est le meilleur exemple.

À partir de la compétition de la saison prochaine, le nombre d’équipes passera de 62 à 78. Les deux premiers tours comporteront, pour la première fois, un «Chemin des champions» et un «Chemin de la ligue» comme la Ligue des champions masculine. Pour la première fois également, la compétition comportera une phase de groupes de 16 équipes avant les huitièmes de finale.

Le champ élargi signifie que les six meilleures ligues (France, Allemagne, Espagne, Angleterre, Suède, République tchèque) obtiendront trois équipes au total dans la compétition. De plein droit dans la Frauen Bundesliga, ce serait le Bayern Munich (phase de groupes), Wolfsburg (deuxième tour) et Hoffenheim (premier tour); cependant, il reste deux matchs dans la saison et ces positions pourraient encore changer.

L’UEFA a quadruplé le prix en argent à partir de la saison prochaine et a déjà aligné de grandes sociétés mondiales telles que Hublot, Lays, Nike et Visa. Ils taquinent également qu’ils ont «des nouvelles plus excitantes à partager avec vous sous peu». Les droits de télévision / diffusion en continu ont également été regroupés en une seule entité à vendre au lieu de compter sur chaque club pour vendre / diffuser individuellement leurs matchs.

Vous pouvez voir le nouveau logo et entendre le nouvel hymne de l’UWCL ci-dessous.