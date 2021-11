Trois joueurs du Bayern Munich non vaccinés sur cinq prêts à basculer, tandis que la fracture interne s’élargit

Selon un rapport de ., la question de la vaccination est à l’origine d’une énorme fracture au Bayern Munich, qui pourrait bouleverser les plans futurs du club. Il y a des accusations de fuites, de tensions et peut-être d’une certaine forme de résolution de l’ensemble du fiasco.

Voici un bref résumé des informations pertinentes

Le contingent non vacciné du Bayern pense que le club a délibérément divulgué la nouvelle de la réduction des salaires de quarantaine à Bild afin de faire pression sur les joueurs en question. Le Bayern, bien sûr, continue de nier toute sanction officielle contre les joueurs non vaxxés, même si des sources de . ont confirmé les informations. Les relations entre l’équipe et Hasan Salihamidzic étaient déjà tendues après le départ de Hansi Flick cet été – cela n’arrangera pas les choses. L’Athletic affirme que le problème pourrait rendre la prolongation du contrat de Serge Gnabry beaucoup plus difficile pour le Bayern. Trois des cinq joueurs non vaccinés seraient disposés à changer d’avis, à la suite de discussions avec un immunologiste, des médecins et des coéquipiers. Une solution pour eux pourrait être trouvée dès cette semaine, car ils pourraient obtenir le jab pendant leur quarantaine.

Fondamentalement, rien de tout cela n’est une bonne nouvelle, à part ce dernier point. Voici notre point de vue sur le reportage de .:

La fuite devait provenir d’un membre du conseil d’administration ou de la première équipe, mais cela n’a peut-être pas été délibéré. Le Bayern a une taupe dans l’équipe depuis des années maintenant. Là encore, ce conseil d’administration s’est avéré capable et disposé à utiliser les médias allemands pour exercer une pression officieuse sur les joueurs, comme dans les cas des prolongations de contrat de Manuel Neuer et David Alaba. Alors peut-être que les joueurs ont raison. La nouvelle que Brazzo et l’équipe ont des relations tendues n’a rien de nouveau, et on a l’impression que c’était une confrontation inévitable. Il est difficile de voir ce que le club aurait pu faire d’autre – protéger les joueurs non vaccinés aurait suscité une montagne de critiques sur l’ensemble de l’institution. Si trois joueurs sur cinq veulent obtenir le jab, ils devraient le faire. Le rapport mentionne que les médecins leur ont dit de ne pas se faire vacciner pendant la saison, probablement en raison d’effets secondaires potentiels à court terme. En tant qu’étudiant, on m’a dit la même chose lorsque j’ai reçu ma deuxième dose du vaccin Oxford-AstraZeneca quelques jours avant un examen.

Si les joueurs décident enfin de se faire vacciner, alors nous pourrions probablement mettre toute cette polémique derrière nous très rapidement. Mais si seulement trois sur cinq sont convaincus après toute la polémique des semaines précédentes, alors on a l’impression que certains de ces joueurs sont prêts à s’y mettre. Malheureusement, cette histoire anti-vaxx semble être là pour rester.

BTW, il se trouve que nous avons un podcast sur tout ce qui concerne le Bayern Munich, et dans le dernier épisode, nous avons discuté de ce sujet (entre autres). Pourquoi ne pas l’essayer?