Trois joueurs indispensables à Jurgen Klopp après que Liverpool ravage Watford

Liverpool est revenu au sommet du classement de la Premier League après avoir démantelé Watford 5-0 à Vicarage Road, et TEAMtalk examine trois joueurs qui ont fait avancer leur dossier pour devenir des membres indispensables de l’équipe de Jurgen Klopp.

Le premier match de Claudio Ranieri à la tête des Hornets a toujours semblé difficile sur le papier. Bien que même les fans les plus pessimistes de Watford n’aient peut-être pas prévu ce qu’ils verraient samedi après-midi.

Car aussi tristes que fussent les hôtes, Liverpool étaient remarquables dans une égale mesure, et le ton a été donné dans les 10 premières minutes.

Dans la forme de sa vie, Mohamed Salah a facilement haussé les épaules de Danny Rose avant de fournir un ballon hypnotique à Sadio Mane. La passe était si bonne, en fait, que l’attaquant sénégalais n’a pas eu à rompre la foulée en passant le ballon au-delà de Ben Foster avec une première finition cool.

L’avance a été doublée à la 37e minute lorsque James Milner à feuilles persistantes a fait irruption dans la surface et a reçu la possession à la signature.

Avec de nombreuses options, Milner a fait une réduction précise sur le visage du but pour offrir à Roberto Firmino un tap-in de trois mètres.

Le Brésilien souriant a décroché son deuxième du concours peu après la pause en montrant un instinct de braconnier. Mais même lui a dû s’effacer devant l’éclat de Mohamed Salah quelques instants plus tard.

L’Egyptien s’est frayé un chemin à travers la ligne de fond de Watford, laissant trois défenseurs dans son sillage. À la mode, Salah a bouclé un effort sublime dans le coin le plus éloigné pour porter le score à 4-0.

Firmino a inscrit son coup du chapeau avec le coup de pied final du match et a gagné une place sur notre liste de trois joueurs désormais indispensables à Klopp.

Liverpool et Sunderland parmi les meilleurs choix alors que les quatre meilleures ligues anglaises prennent forme

James Milner

L’expression « le rêve d’un manager » est souvent utilisée dans le football. Un regard sur le sourire rayonnant de Jurgen Klopp chaque fois qu’il parle de Milner vous dit que cela s’applique au milieu de terrain vétéran d’Anfield.

Liverpool possède sans doute le onze de départ le plus fort de la ligue. C’est leur manque relatif de profondeur par rapport à leurs rivaux au titre où beaucoup pensent qu’ils échoueront.

Mais des joueurs comme Milner font le travail de deux ou trois hommes. Il a joué à l’arrière droit, à l’arrière gauche, de chaque côté du milieu de terrain et a montré aujourd’hui qu’il peut encore contribuer à l’avenir.

Son positionnement et son choix pour le premier de Firmino rappelaient David Silva et Sergio Aguero à leur apogée. C’était un but qui semblait trop facile à l’œil nu, mais en vérité, cela n’a été rendu possible que par le timing exquis de Milner à la fois dans la course et dans l’exécution de la passe à Firmino.

Un autre mouvement de Liverpool excellemment conçu! ?? Bobby Firmino ajoute la touche finale alors que les Reds resserrent leur emprise sur le jeu 👊 pic.twitter.com/d21hbRLg1G – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 16 octobre 2021

Si Thiago avait été en forme ou Fabinho disponible, Milner n’aurait probablement pas commencé. Même Curtis Jones aurait pu recevoir le feu vert s’il n’était pas absent en raison d’une blessure.

Mais Milner n’a jamais laissé tomber Liverpool et ne montre aucun signe de baisse des niveaux de performance lorsqu’il est enrôlé pour combattre dans n’importe quelle position en crise.

Bien qu’il ne soit pas indispensable au onze de départ de Klopp, il a encore une fois montré aujourd’hui qu’il est d’une importance vitale pour l’équipe de Liverpool.

Mohamed Salah

Le roi égyptien a recommencé. Lorsque les nominés sortiront pour le prix du but du mois d’octobre, Salah pourrait détenir la moitié des candidatures.

ARRÊTEZ ÇA, MO SALAH ! ?? Le jeu de jambes est magique, la finition est sublime. Il avait la défense de Watford sur cordes ! pic.twitter.com/tBWPWWOxeX – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 16 octobre 2021

La chose la plus impressionnante à propos de Salah n’est pas son retour de buts – ce qui est mieux cette saison que dans aucune de ses précédentes campagnes des Reds. C’est le fait que de la première seconde à la dernière, il est le joueur le plus menaçant sur le terrain.

Implacable, tenace, un monstre de mentalité comme l’a dit Klopp. Appelez ça comme vous voulez, Salah est tout simplement le pire cauchemar d’un défenseur. Nous soupçonnons que Danny Rose dira la même chose après la projection d’aujourd’hui.

Qualifier Salah d’indispensable à Liverpool est une déclaration à peu près aussi évidente que possible. Mais le fait demeure sans lui, Liverpool ne peut pas et ne gagnera pas le championnat.

Il est en pleine forme physique et la tentation sera là de jouer Salah à chaque minute de chaque match. Pour battre Chelsea et Manchester City au titre, Liverpool pourrait bien devoir prendre ce pari.

Roberto Firmino

Les murmures parmi les fidèles de Liverpool suggèrent que les meilleurs jours de Firmino sont derrière lui. Ses retours offensifs la saison dernière étaient les plus bas par 90 m depuis son arrivée en 2015.

La signature de Diogo Jota aurait pu pousser Firmino vers la porte de sortie. Combien de fois avons-nous vu une star autrefois introuvable disparaître rapidement dans l’obscurité une fois que le nouveau jouet brillant a gagné la faveur du manager ?

Mais passer plus de temps sur le banc qu’il ne l’aurait souhaité semble avoir poussé Firmino dans l’autre sens. Il a l’air frais, revitalisé et, surtout, puissant.

Firmino a montré un instinct de braconnier pour son deuxième but aujourd’hui, réagissant plus vite que son marqueur pour bondir sur la parade de Ben Foster. Son premier but résultait également de se mettre en position de capitaliser si les jetons tombaient en sa faveur. Milner s’est assuré qu’ils le faisaient à cette occasion avec une précision digne d’un laser.

Personne ne serait surpris de voir Jota revenir dans le onze de départ contre l’Atletico Madrid mardi. L’attaquant portugais aurait peut-être commencé aujourd’hui si ce n’était d’une légère blessure contractée en service international.

Mais relever des défis sur plusieurs fronts nécessite plus qu’un onze de départ solide. Et avec un Firmino en forme et en feu dans le mélange, Liverpool ne manquera pas de puissance, quel que soit le trio qui obtient le feu vert de Jurgen Klopp.

LIRE LA SUITE: Paper Talk: soulagement de Raphinha pour Leeds alors que Liverpool pousse fort pour une alternative de 50 millions de livres sterling