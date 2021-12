Trois joueurs qui ont floppé et une étincelle brillante dans le match nul de Man Utd avec Newcastle

Newcastle a remporté un vainqueur convaincant contre Manchester United (Photo: .)

Manchester United a été tenu en échec 1-1 par Newcastle à St James ‘Park lors de son pire match à ce jour sous Ralf Rangnick.

Allan Saint-Maximin a ouvert le score pour les Magpies après seulement sept minutes avec une finition soignée de l’extérieur de la surface après avoir coupé la défense de United avant qu’Edinson Cavani ne quitte le banc pour égaliser en seconde période.

United a enregistré des victoires 1-0 sur Crystal Palace et Norwich respectivement jusqu’à présent lors des deux premiers matches de Rangnick, mais n’a pas encore l’air convaincant et les Red Devils étaient loin du rythme ce soir.

Gaspillage en possession, bâclé à l’arrière et peu de menace en haut, il y a eu beaucoup de mauvaises performances sur le terrain mais Metro.co.uk a sélectionné trois stars de United qui ont subi un match particulièrement difficile et une légère étincelle brillante.

Cristiano Ronaldo

Au fur et à mesure que les matchs se déroulent pour le Portugais, il ne voudra certainement pas revenir sur celui-ci.

Ronaldo avait l’air de mauvaise humeur en première mi-temps sans aucun déclic pour lui, sa nuit se résumait à un croisement mal synchronisé qui rebondissait sur sa propre poitrine et sortait pour un corner.

Cristiano Ronaldo a eu la chance de ne pas recevoir de carton rouge pour un défi contre Ryan Fraser (Photo : Robbie Jay Barratt – AMA/.)

Au fur et à mesure que le match avançait, les frustrations de Ronaldo continuaient de croître, mais même ses tirs à distance n’ont pas réussi à atteindre la cible.

Le quintuple Ballon d’Or a également été réservé en seconde période et a sans doute eu la chance d’éviter un rouge, car un coup sauvage sur Ryan Fraser a-t-il tenté de dégager le ballon.

Fred

Le Brésilien a eu du mal à avoir un impact réel sur le jeu avec Jonjo Shelvey dominant la possession et remportant toutes les batailles clés du milieu de terrain au cours des 45 premières minutes.

Dans les rares occasions où United a remporté le ballon au milieu de terrain, il y avait peu de créativité offerte pour aller de l’avant avec Fred gaspillant sur le ballon.

Fred s’est amélioré ces dernières semaines mais Rangnick en avait clairement vu assez à la mi-temps et a accroché le milieu de terrain à la place de Jadon Sancho.

Raphaël Varane

Faisant son retour à l’action pour la première fois depuis le 2 novembre après une blessure, le nom de Varane sur la feuille d’équipe aux côtés d’Harry Maguire a été bien accueilli par les fans avant le coup d’envoi.

Mais seulement sept minutes après le début du match, le Français était responsable du premier match de Newcastle après avoir perdu le ballon contre Sean Longstaff au milieu de terrain.

Un joueur de son expérience était beaucoup trop désinvolte dans une position dangereuse et a dû payer pour son erreur.

Sans surprise, Varane a semblé un peu rouillé tout au long du match et peut-être que son retour à l’action est intervenu trop tôt.

Edinson Cavani

Edinson Cavani est venu à la rescousse de son équipe en seconde période (Photo : Matthew Peters/Manchester United via .)

Cavani est venu à la rescousse de Rangnick pour marquer l’égalisation avec United cherchant désespérément un moyen de revenir dans le match.

Comme Varane, l’attaquant vétéran faisait sa première apparition depuis début novembre et a fait une réelle différence dans la menace offensive de United une fois qu’il est entré en jeu à la mi-temps.

Cavani a non seulement bien pris son but, convertissant un centre du ballon de Diogo Dalot à travers la surface après un blocage initial, mais a également pu être vu aboyer des ordres à ses coéquipiers.

Un joueur de l’expérience de Cavani a aidé à pousser Marcus Rashford et Sancho à créer les occasions nécessaires attendues tout en augmentant l’intensité de la presse.



