Trois jours de tension pour la direction

10/05/2021 à 12:56 CEST

Tout pour décider dans cette finale passionnante de la ligue. Après la journée du week-end, l’Atlético, Barcelone et le Real Madrid ont encore des options pour remporter le championnat. Le double lien des quatre premiers classés laisse intactes les options de tous bien que les matelas soient clairement renforcés.

Le Barça veut continuer à rêver contre Levante

Le FC Barcelone veut précipiter les options de victoire qui lui restent. Le premier pas doit être franchi ce mardi (22h) face à un Levante qui ne joue plus rien. Les granota sont assez loin de l’Europe et du déclin pour affronter le choc avec tension.

S’il veut continuer à aspirer au titre, l’équipe de Koeman ne peut pas échouer d’ici la fin de la saison. Et une victoire contre Levante permettrait non seulement aux Catalans de rester en vie dans le combat, mais aussi de mettre la pression sur leurs rivaux, se plaçant momentanément en tête.

Atlético, contre un os

Plus de problèmes a priori devraient avoir l’Atlético de Madrid, qui accueille la Real Sociedad au Wanda Metropolitano ce mercredi (22h). Bien que les rojiblancos dépendent d’eux-mêmes pour être champions, ils auront devant eux une équipe “ txuri-urdin ” qui joue pour entrer en Europe la saison prochaine et qui est capable de surprendre les hommes de Simeone et d’obtenir quelque chose de positif de leur visite à Madrid. C’est le jeu le plus compliqué que l’Atlético ait laissé à son calendrier.

Facile pour Madrid?

Le Real Madrid, qui a besoin d’une crevaison de l’Atlético pour dépendre de lui-même, clôturera la journée de samedi à Los Cármenes contre Grenade qui a encore des options pour entrer en Europe, bien que les “ Nazaris ” n’aient pas la tâche facile et avant ce lundi. un match clé contre le Betis qui peut marquer leurs aspirations. Le duel (jeudi, 22h) peut être définitif pour le combat pour le titre avant d’entrer dans les deux derniers jours avec des horaires unifiés.