Trois légendes de Street Fighter sont désormais jouables à Brawlhalla

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Le bagarreur gratuit d’Ubisoft a connu des croisements IP notables ces derniers mois, et la mise à jour d’aujourd’hui apporte quelques personnages classiques de la série Street Fighter de Capcom. Ryu, Chun-Li et Akuma se joignent tous à nous, avec un mode modifié, une nouvelle étape et plus encore.

Vous trouverez ci-dessous une partie du texte de présentation officiel des relations publiques.

Leur arrivée en ouragan déclenche un événement dans le jeu proposant un nouveau mode de jeu appelé Street Brawl ; les joueurs combattront à la manière de Street Fighter avec des barres de santé pour montrer qui sera le premier à tomber dans le cadre du combattant 2-D. De plus, un nouvel effet KO avec le texte KO emblématique inspiré de Street Fighter sera disponible avec un nouveau Podium et un nouvel Emote Satsui no Hado, afin que les joueurs puissent revendiquer cette finition parfaite. Une nouvelle carte 1v1 basée sur le château de Suzaku a également été ajoutée, ainsi que quatre nouveaux avatars mettant en vedette Zangief, le symbole Shadaloo, un Hadoken et un avatar animé montrant un coup de poing en quart de cercle.

Imprégnez-vous de la gloire et de l’adoration de ces Crossovers Street Fighter :

– Ryû – Epic Crossover pour Petra – Ryu essaie toujours de trouver le prochain adversaire le plus fort pour s’améliorer. Beaucoup de ses techniques emblématiques ont été transférées à Brawlhalla, comme le Tatsumaki Senpukyaku, le Shoryuken et le Hadoken.

– Chun-Li – Crossover épique pour Wu Shang – La femme la plus forte du monde apprendra certainement à ses adversaires une ou deux choses sur la façon de prendre un coup de pied. Elle apporte ses propres techniques à Brawlhalla, comme le Spinning Bird Kick et le Kikosho.

– Akuma – Epic Crossover pour Val – Concentré sur la défaite des dieux, le maître du poing est prêt à les faire vraiment trembler. Il atteindra le pouvoir ultime avec ses techniques Tatsumaki Zankukyaku et Zanku Hadoken, entre autres.

Images : Ubisoft

Cela fait suite à un crossover Walking Dead en septembre, tandis que Brawlhalla a également présenté des combattants de Teenage Mutant Ninja Turtles, Kung Fu Panda et Hellboy, entre autres.

La mise à jour pour lancer le lien de Street Fighter a également ajouté des modes remixés ainsi que d’autres correctifs et ajustements d’équilibrage, avec tous les détails sur le lien ci-dessous.

Faites-nous savoir dans les commentaires si vous envisagez de découvrir ce crossover Brawlhalla / Street Fighter.