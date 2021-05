Trois législateurs du GOP condamnés à une amende de 500 $ pour avoir enfreint les règles des masques de sol de la maison ⋆ .

Trois républicains de la Chambre se verront imposer des amendes de 500 $ pour avoir défié les mandats de masque COVID-19 fixés par la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, pour la Chambre.

Représentants Brian Mast, Floride, Beth Van Duyne, Texas; et Mariannette Miller Meeks, Iowa, sera condamnée à une amende après avoir reçu plusieurs avertissements mardi, selon The Hill.

Sept autres membres du GOP House pourraient se joindre à eux pour payer des amendes pour avoir refusé de porter des masques. Représentants Marjorie Taylor Greene, Géorgie; Lauren Boebert, Colorado; et Louie Gohmert, Texas, font partie de ceux qui pourraient faire face à des amendes et à un avertissement formel pour avoir protesté contre le mandat du masque.

Les législateurs républicains ont organisé une manifestation contre les règles sur les masques après que les Centers for Disease Control and Prevention aient annoncé de nouvelles directives indiquant que les personnes entièrement vaccinées n’avaient plus besoin de porter de masques à l’intérieur ou à l’extérieur, sauf dans certaines situations.

Toute infraction subséquente à la rupture du mandat du masque pourrait entraîner une amende de 2 500 $.

