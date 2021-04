Trois législateurs du GOP demandent un briefing sur une enquête sur l’accès des visiteurs au Capitole le 5 janvier ⋆ .

Un trio de membres du Congrès du GOP demande un briefing sur toute enquête menée sur les visites du Capitole américain qui ont eu lieu le 5 janvier, la veille de la tristement célèbre intrusion des émeutiers dans le bâtiment.

Dans une lettre de janvier adressée au chef de la police du Capitole américain par intérim et aux sergents d’armes du Sénat et de la Chambre par intérim, près de trois douzaines de législateurs démocrates avaient demandé une enquête «sur le comportement suspect et l’accès accordé aux visiteurs du complexe du Capitole le mardi 5 janvier. 2021 – la veille des attentats du Capitole. »

«Les membres du groupe qui ont attaqué le Capitole semblaient avoir une connaissance inhabituellement détaillée de la disposition du complexe du Capitole. La présence de ces groupes au sein du complexe du Capitole était en effet suspecte. Compte tenu des événements du 6 janvier, les liens entre ces groupes à l’intérieur du complexe du Capitole et les attaques contre le Capitole doivent faire l’objet d’une enquête », indique cette lettre de janvier.

Dans une lettre adressée le 31 mars au directeur du FBI, Christopher Wray, le chef de la police par intérim du Capitole des États-Unis, Yogananda Pittman, et la procureure adjointe des États-Unis pour le district de Columbia Molly Gaston, représentants républicains. Rodney Davis de l’Illinois, Barry Loudermilk de Géorgie et Bryan Steil du Wisconsin ont demandé un exposé sur toute enquête menée sur la question soulevée dans la lettre de janvier des démocrates.

«Nous croyons comprendre que les accusations incluses dans la lettre ont conduit à une enquête sur la validité de ses affirmations. En notre qualité de membres du Comité sur l’administration de la Chambre, nous sommes profondément préoccupés par la nature des allégations, compte tenu en particulier du manque de preuves fournies à l’appui des allégations de la lettre.

«Dans un souci de transparence et de procédure régulière, nous aimerions demander un briefing confidentiel dans un cadre approprié pour entendre le FBI, le bureau du procureur américain et la police du Capitole sur l’état de toute enquête en cours en relation avec cette affaire. Il est extrêmement important qu’il y ait des répercussions pour toute personne jugée responsable de ces graves allégations. Nous espérons avoir un meilleur aperçu de ce qui s’est déroulé jusqu’à présent avec toute enquête et continuer à suivre ses progrès en mettant l’accent sur un processus juste et impartial », ont écrit les législateurs républicains.

