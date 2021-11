Trois Lions affrontent un affrontement clé alors qu’ils envisagent la qualification pour la Coupe du monde – heure du coup d’envoi, couverture de talkSPORT et dernières nouvelles

L’Angleterre peut pratiquement se qualifier pour la Coupe du monde du Qatar 2022 lorsqu’elle accueillera l’Albanie à Wembley ce vendredi.

Les Three Lions de Gareth Southgate sont en tête du Groupe I et comptent trois points d’avance sur la Pologne.

L’Angleterre affronte l’Albanie ce vendredi

Ils affronteront l’Albanie à Wembley vendredi avant de terminer leur campagne de qualification à Saint-Marin lundi soir.

L’Angleterre a besoin de quatre points sur ces deux matchs pour réserver sa place à la Coupe du monde de l’hiver prochain.

L’Angleterre a battu l’Albanie 2-0 à Tirana plus tôt cette année et sera confiante d’une autre victoire.

Mais Southgate et co doivent éviter toute erreur improbable et faire le travail avant leur voyage à Saint-Marin.

Angleterre v Albanie: commentaire talkSPORT

Le match de qualification pour la Coupe du monde débutera à 19h45 le vendredi 12 novembre.

Une couverture complète de Wembley sera en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 19h.

Adrian Durham sera votre hôte et les commentaires proviendront de Jim Proudfoot et de l’ancien attaquant anglais Dean Ashton.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

L’Angleterre de Harry Kane est en tête du groupe I des qualifications pour la Coupe du monde Angleterre-Albanie: nouvelles de l’équipe

Le duo de Manchester United Marcus Rashford et Luke Shaw, Mason Mount et James Ward-Prowse ne se sont pas encore présentés pour le service international.

Ward-Prowse de Southampton est malade pendant que Mount se remet d’une chirurgie dentaire.

Rashford se concentre actuellement sur sa forme physique à la suite d’une blessure à l’épaule et Shaw est sous protocole de commotion cérébrale après un coup ce week-end.

Gardiens : Sam Johnstone, Jordan Pickford, Aaron Ramsdale

Défenseurs : Trent Alexander-Arnold, Ben Chilwell, Conor Coady, Reece James, Harry Maguire, Tyrone Mings, Luke Shaw, John Stones, Kyle Walker

Milieu de terrain : Jude Bellingham, Jordan Henderson, Mason Mount, Kalvin Phillips, Declan Rice, James Ward-Prowse, Emile Smith Rowe

Attaquants : Tammy Abraham, Phil Foden, Jack Grealish, Harry Kane, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Raheem Sterling

.

L’Angleterre a battu l’Albanie 2-0 à Tirana plus tôt cette année Angleterre-Albanie : qu’a-t-on dit ?

Reece James, en forme, a déclaré que les joueurs anglais ont laissé les rivalités entre clubs à la porte alors qu’ils se concentrent sur l’évitement des bouleversements et la conclusion de la qualification pour la Coupe du monde.

Il a déclaré : « Vous savez, dans le football, tout peut arriver – nous l’avons vu plusieurs fois.

« Nous ne pouvons pas regarder trop loin. Nous avons deux matchs à gagner pour nous qualifier et, oui, c’est notre premier objectif.

«Bien sûr, lorsque vous partez, vous devez en quelque sorte mettre de côté la rivalité entre les clubs.

« Quand nous sommes ici, nous sommes une seule équipe et notre objectif est de gagner. Peu importe contre qui nous jouons, nous devons donc en quelque sorte le mettre de côté et nous concentrer sur notre tâche ici. »

Lorsqu’on lui a demandé si c’était facile à faire, l’arrière latéral de Chelsea a ajouté : « Non, ce n’est pas facile. Nous jouons la plupart de notre football pour nos clubs et nous voulons gagner où que nous soyons. »

James fait partie des trois arrières droits de la sélection de Southgate aux côtés de Trent Alexander-Arnold de Liverpool et de Kyle Walker de Manchester City.

« Je pense que chacun de nous a un style de jeu différent », a déclaré le défenseur.

« Trent est évidemment au sommet depuis plusieurs années maintenant et évidemment Kyle Walker aussi.

« La compétition est très dure et il y a évidemment d’autres arrières latéraux qui ne sont pas aussi bien ici et qui sont également à un très bon niveau.

« Je suis évidemment en compétition avec de très bons joueurs, donc c’est assez difficile et nous devons juste continuer à nous pousser les uns les autres. »