Trois Lions cherchent à se rapprocher de la qualification pour la Coupe du monde

L’Angleterre tentera de franchir une nouvelle étape vers la qualification pour la Coupe du monde lorsqu’elle accueillera la Hongrie mardi soir.

Les finalistes de l’Euro 2020 de Gareth Southgate ont battu l’Andorre 5-0 samedi soir et dominent le Groupe I par quatre points face à l’Albanie.

L'Angleterre a écrasé Andorre samedi et est en tête du groupe I

Les Three Lions ont encore besoin de deux victoires supplémentaires pour garantir leur place à Qatar 2022 et il leur reste trois matches de groupe.

Ils accueillent la Hongrie à Wembley cette semaine avant les matches contre l’Albanie et Saint-Marin le mois prochain.

Southgate ne voudra aucune erreur sous la célèbre arche de Wembley et atténuera la pression sur ses matchs lors de la prochaine pause internationale.

Angleterre v Hongrie: commentaire talkSPORT

Cette rencontre du Groupe I aura lieu le mardi 12 octobre avec un coup d’envoi à 19h45.

Il sera diffusé en direct sur talkSPORT avec notre couverture à partir de 19h.

Les commentaires seront fournis par Jim Proudfoot et les anciens défenseurs anglais Stuart Pearce et Sol Campbell.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a l’intention d’apporter d’autres changements pour la visite de la Hongrie.

Southgate a fait bon usage de son équipe alors qu’un certain nombre de joueurs marginaux ont participé à la défaite d’Andorre samedi.

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’avant-match, Southgate a déclaré: « Nous allons certainement apporter des changements. Nous avons un effectif très solide.

« Nous voulons que l’équipe se sente impliquée et il est important qu’ils sachent qu’ils sont valorisés.

« J’ai mal à la tête et je commets un crime à chaque fois que je choisis une équipe. C’est très difficile à chaque fois.

«Nous avons tellement de bons joueurs et une si bonne et forte concurrence pour les places. Il y avait beaucoup de joueurs qui ont fait beaucoup de bien à leur propre confiance et à leur propre réputation et c’est agréable à voir.

Mount a été nommé parmi les nominés pour le Ballon d’Or de cette année Angleterre-Hongrie : qu’est-ce qui a été dit ?

Southgate a été rejoint par le milieu de terrain de Chelsea Mason Mount, qui a été nommé la semaine dernière parmi les nominés pour le prix Ballon d’Or de cette année.

Le joueur de 22 ans a connu une belle année après avoir remporté la Ligue des champions et aidé l’Angleterre à la finale de l’Euro 2020.

Mount a déclaré à propos de sa nomination: «C’était spécial.

« Voir cela et être aux côtés de ces noms est évidemment un rêve. Pendant toutes les années où vous travaillez dur, vous consacrez et voyez quelque chose comme ça, cela montre que tout est payant.

« Ce n’est que le début, ça ne s’arrête pas maintenant. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il sentait qu’il avait une chance de remporter le prix, Mount a répondu : « J’en doute mais on ne sait jamais.

« La chose la plus importante pour moi est que je continue d’essayer d’atteindre les niveaux que j’ai fixés auparavant et d’aller encore plus loin. »