Trois lois agricoles seront abrogées lors de la session d’hiver : PM Narendra Modi

Nous avons non seulement augmenté le MSP, mais nous avons également créé des centrales d’achats records, a déclaré le Premier ministre Modi.

Le Premier ministre Narendra Modi a annoncé aujourd’hui que les lois agricoles controversées seront abrogées au cours de la session d’hiver.

Le Premier ministre Modi a déclaré que le gouvernement de la NDA s’est efforcé de fournir aux agriculteurs des semences à des tarifs raisonnables et des installations telles que la micro-irrigation, des cartes de santé du sol de 22 crores. « De tels facteurs ont contribué à l’augmentation de la production agricole. Nous avons renforcé Fasal Bima Yojana, amené plus d’agriculteurs sous lui », a déclaré le Premier ministre Modi.

Plus de détails sont attendus.

