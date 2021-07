Trois marques italiennes de maillots de bain à connaître avant les vacances d’été 2021 – WWD

MILAN — Au milieu d’un marché hautement polarisé dominé par des noms établis, les marques italiennes de vêtements de plage émergents tirent parti d’un état d’esprit de start-up et saisissent les opportunités commerciales offertes par le modèle commercial direct au consommateur.

Ils redéfinissent rapidement le paysage du segment, en misant sur une production respectueuse de l’environnement, des gammes de prix abordables et une valeur d’inclusivité et de positivité corporelle qui est essentielle pour les clients d’aujourd’hui.

Ici, WWD a rencontré les entrepreneurs derrière trois marques de maillots de bain en vogue.

À la pointe de la durabilité : Seay

Pour les marques qui construisent leur succès en proposant des équipements de plage, il devrait être évident qu’elles se soucient également des océans et de la mer, mais ce n’est pas toujours le cas.

Alberto Bressan, ancien directeur de Guess pour l’activité sous-vêtements, lors de ses déplacements entre l’Europe et Los Angeles et après le licenciement de son ancien employeur en 2019, a recueilli plusieurs témoignages d’athlètes de sports nautiques se plaignant de la pollution des océans. Il sentit que le moment était venu pour un projet indépendant et fit rapidement appel à Simone Scodellaro, également anciennement chez Guess, en tant que cofondateur et directeur commercial.

“Il y avait un manque de marques durables dans le domaine des vêtements de plage et les gens qui passent beaucoup de temps à naviguer sur la mer savent ce qui s’y passe”, a déclaré Bressan. L’entreprise a choisi les champions de wakeboard et les jumelles Alice et Chiara Virag comme ambassadrices.

“Notre objectif était de relancer le processus de fabrication consolidé, les vêtements de plage étant expédiés dans les deux sens sur plus de 10 000 kilomètres et produisant ainsi au moins 87 tonnes de dioxyde de carbone”, a-t-il expliqué.

À cette fin, la marque a installé 95 % de ses processus de fabrication dans la région de la Vénétie et à moins de 100 kilomètres du siège. Ils utilisent des tissus Oeko-Tex Standard 100, notamment du polyester et du polyamide approuvés GRS, le premier provenant de bouteilles en PET recyclées, et du coton biologique GOTS. Ils ont également fait la transition de son emballage vers des alternatives compostables et biodégradables et ont appliqué le programme Go Green du transporteur DHL, garantissant que le CO2 libéré est compensé par la plantation de nouveaux arbres.

« Ce n’était pas suffisant », a déclaré Bressan, « le véritable fardeau est le cycle de vie des produits et la quantité de vêtements destinés chaque année aux décharges ». Ainsi, Seay a mis au point un programme de traçabilité dédié pour aider à résoudre ce problème.

Appelée Re3 qui signifie réutiliser, revendre et régénérer, l’initiative de renvoi incite les clients Seay à continuer à acheter avec la marque tout en faisant du bien à la planète. Après chaque achat, les acheteurs sont encouragés à renvoyer à l’entreprise un ou plusieurs de leurs vêtements usagés et endommagés – de n’importe quelle marque et dans toutes les conditions – en échange d’une remise de 20 %.

Lorsque l’entreprise reçoit les vêtements usagés, une équipe d’experts basée à Vicence, en Italie, les trie et les envoie soit dans des friperies pour les revendre, les donne à des personnes défavorisées, ou les expédie à un fabricant basé à Trente qui les transforme en textiles recyclés. . À la mi-2021, 80% des clients de Seay avaient adopté le programme Re3 contre 52% en 2020, déclenché par la possibilité de suivre le parcours des vêtements jetés via un code QR basé sur la blockchain.

« Il y a beaucoup de clients qui ne veulent même pas de la remise de 20 %, ils participent juste pour le plaisir, comprenant l’importance de cette initiative », a expliqué Bressan.

Seay a été reconnue en tant que société d’avantages en 2020, qui, selon la loi italienne, est attribuée aux entreprises qui visent à générer un impact positif sur la société, les travailleurs, la communauté et l’environnement et a demandé la certification B Corp. “Bien que notre modèle commercial tel qu’il est a un fort impact sur la rentabilité, si vous lancez une marque aujourd’hui, il n’y a pas d’autre moyen de le faire”, a déclaré Bressan.

La société, qui a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 100 000 euros et vise à tripler son chiffre d’affaires cette année, a déjà suscité l’intérêt d’investisseurs internationaux dont la société de capital-risque basée à Singapour Hatcher+, qui a obtenu un financement de 165 000 euros avec d’autres investisseurs ; l’italien Cassa Depositi e Prestiti, société contrôlée par le ministère de l’Économie et des Finances, qui a injecté 200 000 euros via une obligation convertible ; et Fashion Technology Acceleration, qui détient 5 % de l’entreprise.

Seay est maintenant à la recherche d’argent frais pour soutenir sa croissance et vise à clôturer un nouveau cycle d’investissements au quatrième trimestre de l’année pour collecter 500 000 euros.

Innovation high-tech avec un penchant durable : sûr

Parfois, l’intuition est l’atout commercial le plus efficace. C’était vrai pour Stefano Sacchi qui, lors d’un voyage en Indonésie en 2014, a réalisé à quel point lui et son cercle d’amis perdaient des choses qui tombaient des poches de leur maillot de bain.

Il est venu à la rescousse, faisant pivoter sa carrière dans l’immobilier pour lancer Safe, une marque de maillots de bain pour hommes qui a breveté les poches zippées, une première dans le secteur. “Je n’ai jamais pensé à la mode comme une véritable opportunité commerciale”, a déclaré Sacchi. “J’ai fait mes recherches et j’ai remarqué que personne n’avait jamais pensé à une innovation aussi simple mais utile”, a-t-il ajouté.

Les premières collections comportaient des fermetures à glissière hydrofuges YKK, qui sont toujours utilisées. Cependant, comme le nom de la marque l’indique, l’objectif principal était de fournir une poche entièrement étanche, qui s’est concrétisée en 2021 et a été brevetée par l’Office européen des brevets.

Pour cette nouvelle itération, en plus des fermetures à glissière résistantes à l’eau, les maillots de bain Safe – fabriqués à partir de matériaux respectueux de l’environnement, notamment du polyester recyclé et du spandex – comportent une poche intérieure en TPU, un matériau entièrement biodégradable, avec une fermeture magnétique qui garantit l’imperméabilité jusqu’à 90 pieds.

« Au tout début, le marché ne semblait pas considérer cette innovation comme un élément clé, probablement parce que la marque n’était pas aussi reconnue qu’aujourd’hui. Nous avons dû investir dans le marketing pour renforcer la notoriété de la marque, puis les clients ont continué à revenir », a expliqué Sacchi.

Bien que la marque ait été lancée avec un modèle commercial plus traditionnel à l’esprit, tirant parti d’un large réseau de distributeurs, elle s’est fortement tournée vers la vente directe aux consommateurs en 2019 pour éviter la complexité du commerce de gros – en particulier en Italie – malgré une vente – taux de sortie proche de 72 pour cent dans les premières saisons.

Il génère actuellement 90 pour cent de son chiffre d’affaires, qui en 2020 était au nord de 150 000 euros, en ligne tandis que les 10 pour cent restants sont basés sur la vente en gros et les concessions dans les principales destinations de villégiature. La marque exploite des corners au Twiga Beach Club à Forte dei Marmi, en Italie, et à l’hôtel Le Mandala à Saint Tropez, en France, et elle est vendue au Wonderland à Capri, ainsi qu’au Nikki Beach à Dubaï.

Visant à capitaliser sur son exposition aux Amériques et au Moyen-Orient, Safe a noué des liens avec un distributeur international qui dispose de showrooms à New York et Dubaï et de 3 000 points de vente. Il s’agirait d’une première grande expansion hors d’Europe, sauf au Japon où la marque s’était déjà bâtie une notoriété sur la période 2017-2019 grâce à un distributeur local.

Vient ensuite le lancement d’une gamme pour femmes et l’élargissement de l’offre lifestyle de chemises, polos et t-shirts pour compléter sa catégorie de base avec des vêtements pour « voyageurs sauvages ».

Body Positivity Shine Bright: After Glow

La marque de vêtements de plage pour femmes After Glow semble être née pour les médias sociaux avec ses images saturées adaptées à Instagram et ses clins d’œil au style de vie des influenceurs.

Cependant, il y a plus à la marque établie plus tôt cette année par les amies Bianca Bettazzi et Jessica Bocchicchio, toutes deux ayant des antécédents dans la mode, la fabrication et la vente au détail, respectivement. Un rapide défilement du flux Instagram de la marque révèle un penchant pour la positivité corporelle et l’amour-propre qui est en phase avec les valeurs des clients de la génération Z que la marque vise à cibler.

« La diversité est au cœur de la marque. Il vise à télégraphier une façon positive de vivre et de percevoir notre corps, en appréciant nos défauts », a déclaré Bettazzi.

La marque est entièrement fabriquée en Italie – un trait dont le duo est particulièrement fier et souhaite célébrer et préserver. «Nous avons décidé d’offrir un produit légèrement plus cher, mais qui peut garantir une haute qualité et plus de satisfaction», a déclaré Bocchicchio.

Non seulement le nom de la marque s’inspire de l’atmosphère détendue que l’on apprécie sur la plage au coucher du soleil, mais les maillots de bain After Glow font également un clin d’œil aux couleurs saturées au crépuscule et servent de booster d’humeur. “Ils sont l’expression de la joie après le confinement”, a expliqué Bettazzi. Cue bikinis dos nu vert citron et fuchsia ou maillots de bain orange mandarine.

Tout en reconnaissant que le lancement de la marque pendant la pandémie pourrait sembler contre-intuitif, le duo a déclaré qu’il sentait le bon moment et insufflait un sentiment d’espoir, qu’ils s’attendent à transférer à leurs clients.

La marque a commencé à tirer parti d’Instagram via une campagne de marketing d’influence, qui a été rentable. “Nous avons connu une augmentation du trafic Web chaque fois qu’un influenceur publiait nos maillots de bain”, a déclaré Bettazzi.

Née en tant que marque de vente directe aux consommateurs, elle a déjà suscité l’intérêt de certains détaillants locaux de Toscane.

VOIR ÉGALEMENT:

SwimShow à échelle réduite, les expositions Cabana voient une forte demande

Kate Moss porte les sous-vêtements de Kim Kardashian West

La solution de fibre de performance durable attire les marques de maillots de bain