Trois matchs sans marquer pour Manchester City, un bilan alarmant

20/08/2021 à 10h00 CEST

Le Manchester City de Pep Guardiola accumule un total de trois défaites consécutives sans marquer, un record qui n’a plus eu lieu depuis 2007. Bien qu’il soit quelque peu circonstanciel, l’équipe britannique a cinq défaites lors de ses sept derniers matches officiels, ce qui ne s’est jamais produit à l’époque de l’entraîneur de Santpedor. Ni à Barcelone ni au Bayern München, ses deux précédentes équipes.

Les skyblues, qui Ils sont l’un des grands favoris pour le titre de Premier League pour maintenir l’hégémonie, ils n’ont pas commencé la saison du bon pied, car ils n’ont pas terminé la dernière : avec le championnat en poche, ils se sont emportés dans les dernières journées du tournoi national et ont ajouté deux défaites au cours des quatre dernières journées et ils sont tombés au minimum contre Chelsea en finale de Ligue des champions.

3 – Manchester City a perdu trois matchs consécutifs toutes compétitions confondues sans marquer un seul but pour la première fois depuis mars 2007 sous la direction de Stuart Pearce. Alarmant. pic.twitter.com/kWdvobiOEJ – OptaJoe (@OptaJoe) 15 août 2021

Les citoyens Ils ont fait preuve d’un bon jeu et ont même généré un réel danger lors des deux premiers matchs officiels de la saison : 12 occasions de marquer contre Leicester City en finale du Community Shield et 18 autres contre Tottenham lors de la première journée de la Premier League.. Avec l’arrivée de Jack Grealish et la possible signature de Harry Kane, les ressources offensives du Catalan sont inépuisables.

Gagner à domicile pour remonter le moral

Le prochain engagement de Manchester City sera à l’Etihad contre Norwich City à l’occasion de la deuxième journée de Premier League. L’équipe nouvellement promue est tombée battue à domicile contre Liverpool (0-3) et, sur le papier, sera un rival propice aux hommes de Pep Guardiola pour convaincre et se retrouver avec de bons sentiments dans le jeu.

Il est vrai que les statistiques sont souvent révélatrices : Manchester United est le seul club de l’histoire de la Premier League capable de remporter le titre à la fin de la saison après avoir perdu lors de la première journée.. Les Britanniques, comme les Diables rouges à ces trois occasions, sont les meilleurs prétendants au championnat, mais la menace de Manchester United, Chelsea et Liverpool est réelle.