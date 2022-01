Trois militants du JeM tués lors d’une rencontre à Pulwama au Jammu-Cachemire

Trois militants de Jaish-e-Mohammad, dont un ressortissant pakistanais, ont été tués mercredi lors d’un affrontement avec les forces de sécurité dans le district de Pulwama au Jammu-et-Cachemire, a annoncé la police.

Trois militants de Jaish-e-Mohammad, dont un ressortissant pakistanais, ont été tués mercredi lors d’un affrontement avec les forces de sécurité dans le district de Pulwama au Jammu-et-Cachemire, a annoncé la police. Les forces de sécurité ont lancé une opération de bouclage et de recherche dans le village de Chandgam du district de Pulwama qui s’est transformée en une rencontre, a déclaré un responsable de la police.

Il a précisé que trois ultras avaient été tués lors d’échanges de tirs avec les forces de sécurité. L’inspecteur général de la police de la zone du Cachemire, Vijay Kumar, a déclaré que les hommes tués appartenaient à Jaish-e-Mohammad (JeM) et comprenaient un ressortissant pakistanais. « Du matériel incriminé, des armes et des munitions, dont deux carabines M-4 et un fusil de la série AK, ont été récupérés », a-t-il déclaré, ajoutant que c’était un « grand succès pour nous ».

