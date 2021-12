Trois militants Jaish-e-Mohammad tués lors d’une rencontre avec les forces de sécurité à Srinagar

Les trois ultras ont été tués lors de la rencontre à Pantha Chowk à la périphérie de la ville de Srinagar, a déclaré un responsable de la police.

Trois militants de Jaish-e-Mohammad (JeM) ont été tués et quatre membres des forces de sécurité blessés lors d’une rencontre dans le quartier de Pantha Chowk de la ville vendredi, a annoncé la police. L’un des militants tués a été impliqué dans l’attaque du 13 décembre contre un bus de police dans la région voisine de Zewan.

Dans l’échange de tirs, trois policiers et un membre du CRPF ont également été blessés, a indiqué le responsable, ajoutant qu’ils avaient été transportés d’urgence à l’hôpital pour y être soignés.

L’inspecteur général de la police du Cachemire, Vijay Kumar, a identifié l’un des militants tués comme étant Suhail Ahmad plutôt du groupe terroriste interdit JeM.

« Comme révélé lors de la PC d’hier, le terroriste Suhail a également été impliqué dans #ZewanTerrorAttack. Tous les terroristes impliqués dans l’attaque de Zewan ont été #neutralisés », a déclaré l’IGP dans un tweet. Deux militants impliqués dans l’attaque de Zewan ont été tués jeudi lors d’un affrontement avec les forces de sécurité à Anantnag.

