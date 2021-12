Trois mineurs dénoncent un camarade de lycée pour agression sexuelle à Jaén

16/12/2021

Le à 15:19 CET

PE

Trois filles d’un lycée Jaén avoir porté plainte contre un collègue les leurs qu’ils accusent de les avoir agressés sexuellement. L’agresseur présumé et les plaignants sont tous deux mineurs.

Des sources judiciaires ont indiqué à Europa Press que les deux premières plaintes ont été déposées en La France Septembre dernier lors d’un voyage d’échange. Deux mineurs ont raconté à l’enseignante ce qui s’était passé et elle a choisi de porter plainte sur-le-champ.

A cette plainte s’ajouterait un autre tiers à Jaén, puisque dans le même groupe, il y avait un autre mineur à qui la même chose était censée être arrivée en juin de cette année, mais qui à l’époque n’avait pas osé le signaler.

Les deux plaintes déposées en France sont déjà au Parquet de la Cour nationale où elles ont été transférées car elles sont mineures, tandis que la plainte déposée à Jaén fait l’objet d’une enquête au Parquet des mineurs et à titre conservatoire. une injonction a déjà été délivrée par l’agresseur présumé à la victime.

Tout a commencé en juin de cette année lorsque Pendant la récréation, mais à l’extérieur de l’école, l’agresseur présumé et l’un des plaignants se sont embrassés au service d’un établissement, où Il lui a suggéré certaines pratiques sexuelles et le mineur a voulu arrêter. C’est à partir de là que la mineure l’aurait agressée physiquement et j’arrive à la violer.

À ce moment-là, la jeune fille n’a rien dit et n’en a parlé qu’à ses amis, mais a choisi de ne rien dire ni au centre ni à ses parents de peur qu’ils ne la croient pas.

Des mois plus tard, coïncidant avec la rentrée scolaire, un voyage d’échange était prévu avec des étudiants d’une ville française et c’est ici que soi-disant le mineur a agressé sexuellement deux autres mineurs, qui a informé l’enseignant responsable du groupe de ce qui leur était arrivé.

Les deux mineurs ont indiqué que le plus jeune n’avaient pas accepté leurs refus d’aller plus loin et que comme avec l’un comme avec l’autre, dans deux événements séparés par des jours, il les avait forcés à avoir des relations contre leur gré et pour cela il avait utilisé la force.

En chemin, l’enseignant a accompagné les mineurs pour porter plainte. Précisément ces plaintes sont au Parquet de la Cour Nationale parce qu’elles sont mineures et ont été présentées dans un pays autre que la résidence de l’agresseur présumé et des plaignants.

À la suite de ces plaintes, la première des filles a décidé d’en parler aux parents, qui ont alors également choisi de dénoncer, mais ils l’ont fait à Jaén, où elle est instruite au parquet des mineurs.

Ordonnance restrictive

C’est le cas de la plainte Jaén qui, malgré le dépôt de la dernière, est plus avancée. En effet, une injonction d’éloignement du mineur a déjà été émise à l’encontre du plaignant afin d’éviter toute approche.

De l’institut en question, Le mineur s’est vu infliger une expulsion de plusieurs jours et un itinéraire différencié a été établi à travers le centre pour l’empêcher de traverser avec les plaignants, tant qu’il n’y a pas de décision de justice en la matière.

Pendant ce temps, l’agresseur présumé et les plaignants continuent de partager leurs activités quotidiennes au centre. La Délégation à l’Education, consultée par Europa Press, a refusé de se prononcer sur cette affaire, tenant compte, comme il est d’usage en ces matières, qu’il s’agit de mineurs et qu’une procédure judiciaire est en cours.