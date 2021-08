Trois mois après le triomphe, Andrea Meza préfère ne pas penser à la fin de son règne

Pourquoi vouliez-vous participer à un concours de beauté en premier lieu ?

Parce que j’admirais les femmes qui montaient sur ces scènes et elles n’avaient pas peur d’être elles ou de s’exprimer et de partager leur façon de penser sans craindre d’être jugées. J’étais une fille très timide, très introvertie et ça m’a étonné qu’il y ait d’autres personnes qui n’avaient pas cette peur.

Quand j’ai vu ça Ximena Navarrete Miss Univers a gagné pour moi, c’est ce déclencheur de dire: “Les femmes mexicaines peuvent aller très loin et je veux être dans cette position.” Je ne savais pas si en tant que Miss Univers, je savais seulement que je voulais aller très loin, quitter mon pays et que les gens se tournent pour voir le Mexique.

Et bien, il s’est avéré que je l’ai fait à travers un concours de beauté et je me sens très reconnaissant, parce que maintenant je le suis Xiména qui a inspiré un Andréa et je sais qu’il y a d’autres filles qui me voient et qui peuvent dire : “Je veux aussi aller à cet endroit, être la meilleure dans ce que je fais.”

Un parent d’Andrea Meza est né avec cette maladie. (Avec l’aimable autorisation de Smile Train México.)

Maintenant qu’en tant que Miss Univers vous faites partie de Smile Train et d’autres initiatives, que dites-vous à votre successeur ?

Qu’il va tomber amoureux de tout ce travail, qu’il va beaucoup pleurer et qu’il va apprendre et comprendre que nous sommes ici pour une raison, qui est d’aider les autres et d’aider ces personnes qui se dévouent leur vie pour changer la vie de nombreux enfants et personnes, nous pouvons faire passer votre message dans toutes les régions du monde et nous pouvons faire partie de ces petits changements, faire partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. La vie nous a amenés ici et nous devons en profiter.

Pourquoi dis-tu qu’ils vont beaucoup pleurer ?

Parce que je pleure tout le temps. Cela m’émeut de connaître les histoires, la passion avec laquelle ils travaillent ; voir le sourire des enfants et voir comment leur vie a changé, à quel point les familles sont reconnaissantes. Je sympathise beaucoup avec ces personnes et j’apprécie qu’il existe des institutions comme Train du sourire parce que vous ne savez jamais quand vous en aurez besoin.

Cette partie de ton règne te fait pleurer. Et que génèrent pour vous les légendes urbaines qui vous entourent ?

Il y a des histoires très farfelues. Je les ignore. Il y en a d’autres qui me frappent parfois. J’ai dû m’asseoir et dire : « Pourquoi, peu importe mes efforts, est-ce que je ne garde pas les gens heureux ? » Et c’est exactement l’erreur de vouloir garder les gens heureux.

La blague ici est que vous vous sentez heureux de ce que vous faites et vous ne pouvez pas imaginer à quel point je me sens plein de pouvoir travailler pour pouvoir travailler aujourd’hui avec Train du sourire et demain avec une autre des organisations et sachant que je réalise mes rêves.

Et c’est ce qui me maintient debout, ce qui me maintient fort et que les gens parlent et disent ce qu’ils disent. Avec les commentaires ils n’enlèvent pas mon triomphe ; au contraire, je suis ici en train de profiter de chaque instant, de chaque seconde et de changer ma vie. J’invite les gens à mieux se concentrer sur ce qu’ils font dans leur vie.

Andrea préfère se concentrer sur le présent et ne pas penser à la fin de son règne. (RODRIGO VARELA / . / © .Images 1318385632)

Pensez-vous de plus en plus à la fin de votre règne ou cela ne vous occupe-t-il pas l’esprit ?

(Rires) Ah ! J’y pensais depuis le début car mon règne va être très court, mais en ce moment je suis très concentré sur ce que je fais, je travaille très main dans la main avec l’organisation Miss Univers, qui m’aide aussi à trouvez ce qui se passe, et c’est quelque chose que j’aime mentionner parce que Miss Univers n’est pas seulement à propos de cela mais personnellement, elles vous aident à continuer votre chemin et elles vous ouvrent de nombreuses portes.

Vous arrivez et ils vous disent littéralement : « Quels sont vos rêves, que voulez-vous faire ? Et nous vous aidons à les réaliser. C’est vraiment une plate-forme qui encourage les femmes à atteindre leurs objectifs, leurs rêves et je leur en suis à 100% reconnaissante.

Savez-vous déjà où vous allez ?

Oui, mais c’est en train de cuisiner et je vous le dirai plus tard.