Trois mois après son arrêt, HomePod toujours disponible

Apple a abandonné le HomePod d’origine il y a exactement trois mois. Bien que le modèle gris sidéral ne soit pas disponible depuis avril, il est toujours possible d’acheter le HomePod blanc d’Apple aux États-Unis et dans d’autres pays.

Pendant ces trois mois, beaucoup de choses se sont passées avec la gamme HomePod. Apple l’a mis à jour avec HomePod 14.6, apportera la prise en charge de plusieurs minuteries dans la version 14.7 et se prépare à lancer la prise en charge sans perte dans la version 15.0, qui devrait être lancée dans quelques mois.

Il y a quelques semaines, le HomePod blanc a donné son premier signe qui s’en va pour de bon. Lorsque vous recherchez un modèle de ramassage dans l’Apple Store en ligne, la plupart des magasins américains n’ont plus de stock. Pour aujourd’hui, vous pouvez toujours commander le haut-parleur intelligent d’Apple avec un envoi commercial d’un jour.

Lorsque la société de Cupertino a décidé d’abandonner le HomePod d’origine, il a été dit que l’accent a été mis sur le mini modèle :

HomePod mini a été un succès depuis ses débuts à l’automne dernier, offrant aux clients un son incroyable, un assistant intelligent et un contrôle intelligent de la maison, le tout pour seulement 99 $. Nous concentrons nos efforts sur HomePod mini. Nous interrompons le HomePod d’origine, il continuera d’être disponible jusqu’à épuisement des stocks via l’Apple Store en ligne, les Apple Store et les revendeurs agréés Apple. Apple fournira aux clients HomePod des mises à jour logicielles, un service et une assistance via Apple Care.

Au fil des mois, les clients ont eu la chance de découvrir pourquoi le HomePod bien-aimé était également un échec commercial : le YouTuber Michael Kukielka, également connu sous le nom de DetroitBORG, a acheté au moins deux HomePod après qu’Apple ait abandonné le produit, et à sa grande surprise, les modèles qu’il a achetés. provenaient du stock de lancement il y a trois ans.

Comme l’a écrit mon collègue Ben Lovejoy, HomePod a été l’un des produits Apple les plus mal compris, et bien que beaucoup de gens l’aiment, il est clair de voir pourquoi ce n’était pas le succès grand public qu’Apple avait espéré.

Au moins, Apple tient ses promesses de fournir des mises à jour logicielles et une assistance à ses clients. Récemment, Deezer a également annoncé une intégration complète aux haut-parleurs intelligents d’Apple.

Seul le temps nous dira si Apple sortira un jour un autre haut-parleur haut de gamme. Avec ses accents sur Lossless et Dolby Atmos avec Spatial Audio, nous pourrons peut-être entendre Apple le plus tôt possible.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :