Trois navires sauvés du cyclone ont frappé le champ offshore d’ONGC

D’autres navires de l’ONGC, des Afcons et des garde-côtes ont également été mis en action.

Trois des quatre navires opérant dans les champs offshore occidentaux d’ONGC dans la mer d’Oman, qui dérivaient dans la mer après que le cyclone Tauktae a frappé la côte de Mumbai, ont été pris aux commandes et leur équipage est en sécurité, a déclaré le producteur de pétrole géré par l’État sur Mardi soir.

L’un des navires, la barge Papaa-305 avec 261 membres d’équipage à bord, avait coulé à environ 60 kilomètres de Mumbai. Comme mardi à 19 heures, 184 personnes de Papaa-305 chaviré avaient été secourues et la marine indienne était activement engagée dans le sauvetage du reste de l’équipage.

Sur les quatre navires qui sont partis à la dérive, trois barges de construction dont Papaa-305 appartenaient à Afcons Infrastructure du Shapoorji Pallonji Group. La station de soutien de barge-3 d’Afcons avait 196 membres d’équipage à bord tandis que la barge Gal Constructor transportait 137 personnes.

Le navire de forage de l’ONGC Sagar Bhushan, qui avait perdu ses ancres et dérivait vers le nord, était ramené au port de Mumbai, ont indiqué des sources. Le navire avait perdu les huit ancres et pendant la propulsion, sa direction ne fonctionnait pas. Le navire a été construit en 1987 par Hindustan Shipyard.

Le cyclone a frappé la mer d’Oman au large de Mumbai aux premières heures de lundi, où se trouvent les principales installations de production et les plates-formes de forage d’ONGC. La vitesse du vent est passée à près de 150-180 km / h avec des hauteurs de vagues atteignant jusqu’à huit mètres. La marine indienne avait déployé l’INS Kochi et l’INS Kolkata dans les opérations de recherche et de sauvetage. D’autres navires de l’ONGC, des Afcons et des garde-côtes ont également été mis en action.

