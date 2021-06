Trois nouvelles grottes découvertes dans le complexe de grottes bouddhistes Trirashmi de Nashik : tout ce que nous savons jusqu’à présent

Les grottes ont toutes des vérandas et elles se composent également d’une plate-forme carrée en pierre pour les moines. (Image : IE)

Grottes bouddhistes : Il y a près de deux siècles, les grottes bouddhistes de Trirashmi ou le Pandav Leni dans une colline de Nashik avaient été documentées par un officier militaire britannique. Maintenant, trois autres grottes dans la même zone ont été découvertes par l’Archaeological Survey of India (ASI), selon un rapport publié dans IE. On pense que ces grottes pourraient être des habitations de moines bouddhistes, et bien que leur antiquité n’ait pas encore été déterminée, les archéologues sont d’avis que ces grottes datent d’avant les grottes de Trirashmi.

Le rapport ajoute que les Pandav Leni ou Trirashmi sont un groupe de 25 grottes et que celles-ci remontent à quelque temps entre le 2ème siècle avant JC et le 6ème siècle après JC, ayant été creusées dans la colline de Trirashmi. Le capitaine James Delamaine avait documenté le complexe des grottes en 1823, et le site est maintenant protégé par l’ASI et c’est une destination touristique.

Les nouvelles grottes ont été découvertes après que le membre du personnel de la division ASI Nashik, Salim Patel, ait découvert deux grottes le mois dernier lors de la campagne annuelle de nettoyage avant la mousson, à la suite de laquelle une recherche plus large a été lancée par le chef d’ASI Nashik, Rakesh Shende. C’est au cours de cette recherche que la troisième grotte a été trouvée. Patel nettoyait une conduite de drainage sur la colline et cherchait un endroit pour vider l’herbe, le bois et la terre qui avaient été enlevés au cours du processus lorsqu’il avait repéré la cavité.

Le rapport cite Patel disant que lorsqu’il a repéré la cavité, il est allé enlever les branches d’arbres qui la recouvraient, trouvant deux structures ressemblant à des grottes qui avaient été creusées. Il a ajouté qu’il était “ravi” parce que quelque chose comme cela lui était arrivé pour la première fois au cours de son mandat de 25 ans.

Une fois que Shende a été informé par Patel de sa découverte, le site a été immédiatement nettoyé et sécurisé, et l’ASI documenterait maintenant les trois grottes nouvellement découvertes. Shende a déclaré qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas de sentiers ou de garde-corps de sécurité en place et que, par conséquent, les gens ne pourraient pas atteindre ces trois grottes, mais une fois les grottes notifiées, l’équipe prendrait les dispositions nécessaires.

Le rapport a également cité le directeur de l’Institut de recherche Trirashmi de Mumbai sur le bouddhisme, la langue et les scripts indiens, Atul Bhosekar, disant qu’il s’était rendu sur le site des nouvelles grottes, la troisième grotte ayant été découverte alors qu’il y était également présent. Il a ajouté que les nouvelles grottes ont été trouvées de l’autre côté de l’autre complexe et ont été situées sur une colline escarpée. Il a ajouté que d’après les apparences, il semble que ce soit la demeure des moines qui ait été construite avant les grottes de Trirashmi.

Les grottes ont toutes des vérandas et elles se composent également d’une plate-forme carrée en pierre pour les moines. De plus, tout comme dans les grottes de Wai et de Kanheri, ces grottes se sont également avérées avoir des aménagements spéciaux pour faciliter la méditation des moines.

