Trois observations de la bagarre 5-2 du Bayern Munich avec l’Union Berlin

Le Bayern Munich a retrouvé sa voie victorieuse après le désormais tristement célèbre KO DFB-Pokal. Ce fut une bataille anxieuse vers la fin avec Union menaçant de revenir dans le match. Le Bayern a cependant surclassé son opposition avec son maître cambrioleur Thomas Muller lui volant la vedette.

C’était une performance magnifique et tenace d’entraîner son équipe au moment où ils avaient le plus besoin de lui. Son tacle au cours des 10 dernières minutes du match dans la moitié de terrain d’Union pour récupérer le ballon avant d’orchestrer une autre attaque était un plaisir à regarder et ce drive a montré la voie à suivre pour que ses coéquipiers clôturent le match. Cela dit, le Bayern a encore beaucoup de travail à faire avant de revenir à sa perfection au niveau de la machine. Voici les constats :

Un festival de buts chaotique

Robert Lewandowski a marqué un superbe but sur coup franc magnifiquement préparé par ses coéquipiers.Photo de Boris Streubel/.

Ce match était la définition du chaos, surtout en seconde période. Le match a atteint un tel degré d’imprévisibilité qu’aucune avance des deux côtés ne semblait insurmontable avant le coup de sifflet final. Le Bayern a marqué trois buts en première mi-temps et semblait confiant pour maintenir son avance et même l’étendre, avant la pause. Cependant, cela ne devait pas être le cas car la propre acuité de l’Union pour exploiter les manques d’intensité du Bayern a pris les visiteurs au dépourvu. Muller a passé une soirée fantastique aujourd’hui. Il était probablement le seul à avoir un semblant de contrôle après l’heure alors qu’il prenait en charge le chaos pour créer des occasions et marquer ce 5e but bien nécessaire.

Union expose une fois de plus comment battre le Bayern

Photo de Boris Streubel/.

Un contre rapide, dans votre visage des tacles craquants, projetant des corps derrière le ballon et apportant une physique brute. Ce sont les qualités dans les oppositions qui ont fait vraiment souffrir le Bayern dans un passé récent – sans compter quelques gaffes d’arbitre… toux… Real Madrid… toux.

Union se trouve également être l’une des rares équipes en Allemagne et en Europe qui exécute la plupart sinon toutes les stratégies mentionnées ci-dessus. Beaucoup d’équipes jouent audacieusement contre le Bayern comme elles le devraient, mais une fois que le Bayern les a battues avec deux, trois ou même quatre buts ; la tendance générale et logique est de fermer boutique et de voir le jeu sortir. Leurs attaques n’ont pas la même confiance et la même ténacité qu’avant d’encaisser les buts.

Union est cependant l’une des rares équipes qui s’en moquent vraiment. Vous pouvez les dépasser de dix buts et voir que leur conviction de marquer contre vous n’a pas diminué d’un seul coup. Vous leur avez dépassé 10 buts ? Pas de problème, ils croient toujours qu’ils peuvent toujours marquer et s’assurent que le jeu est vivant avec leur ténacité. C’est ce qui en fait une équipe si amusante à regarder.

Un duo Kimmi-sso décevant au milieu de terrain

Photo d’Andreas Gora/alliance photo via .

Corentin Tolisso et Joshua Kimmich étaient le duo de milieu de terrain central derrière Thomas Muller aujourd’hui. Tolisso est un grand joueur de balle sans aucun doute. Mais, à l’exception de la saison sous le Don, Jupp Heynckes, Coco a toujours semblé déplacé avec le Bayern. Que ce soit les blessures, le manque de longues périodes avec l’équipe ensemble, plusieurs changements d’entraîneur entre ces blessures, Tolisso n’a toujours pas trouvé ses marques avec ce club. Il est difficile de le voir en tant que fan, d’autant plus que Coco lui-même était fan du club dans son enfance.

Aujourd’hui, c’était mieux pour aller de l’avant, Tolisso ralentissait généralement l’équipe sous Hansi Flick, mais ce n’était pas le cas aujourd’hui. Pour la plupart, il était en phase avec ses coéquipiers à l’avenir. Mais cela ne peut pas être dit de lui lorsque l’équipe défendait.

Kimmich ne passait pas une bonne journée, ce qui, associé à la disponibilité sporadique de Tolisso pendant les moments défensifs, signifiait qu’il n’a pas fallu longtemps pour que les choses se gâtent à l’arrière. Tolisso n’a tenté aucun tacle et a été raté en quelques instants par ses coéquipiers derrière lui. Son décès était également inférieur à la moyenne. Son taux de réussite de 80 passes était le plus bas de l’équipe, à l’exception de Robert Lewandowski et Muller. Étant donné où et comment ces deux joueurs jouent, on peut dire sans risque de se tromper que les normes du milieu de terrain du Bayern attendent beaucoup mieux du Français.