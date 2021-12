Trois observations de la défaite 4-0 du Bayern Munich contre Wolfsburg

Le back-three : Pourquoi existe-t-il ?

Avant de passer aux commentaires, écoutez-moi une seconde. Ce n’est pas un autre « Nooooon pourquoi le Bayern Munich joue-t-il les trois derniers, nous devrions toujours jouer les quatre derniers et ne jamais changer !!! » opinion (bien que ce soit l’essentiel de ce que je ressens). Non, il s’agit de Julian Nagelsmann, et de la façon dont See semble vouloir que les trois derniers fonctionnent pour le Bayern.

Depuis la dernière pause internationale, le Bayern Munich joue principalement sur une ligne défensive à trois composée (de gauche à droite) de Lucas Hernandez, Dayot Upmaecano (ou Niklas Sule) et Benjamin Pavard. Ce style de jeu a les attributs clés suivants :

Alphonso Davies pousse TRÈS haut sur le terrain, plus un ailier qu’un ailier. L’ailier droit passe à un poste d’ailier droit. Les arrières centraux gauche et droit se déplacent très largement pour couvrir plus d’espace derrière les ailiers. Thomas Muller s’éloigne pour occuper le poste d’ailier droit. Leroy Sane occupe le demi-espace gauche. L’arrière central central devient le principal progresseur du ballon dans la phase d’attaque, tandis que le DM (Kimmich, généralement) remonte le terrain comme un #8.

Cela diffère de la configuration back-four éprouvée de Hansi Flick des manières suivantes :

Benjamin Pavard pousse dans une position agressive de RWB. Alphonso Davies le reflète sur la gauche, devenant ironiquement plus défensif en raison de ses tendances offensives naturelles. Le DM se place entre les défenseurs centraux pour recevoir le ballon et le faire progresser sur le terrain. Leroy Sane joue plus comme un ailier traditionnel à gauche (ou à droite, comme c’était le cas sous Flick).

En général, tous les inconvénients des trois derniers ont été discutés à mort, dans nos podcasts, dans des articles et dans la section commentaires. Si vous souhaitez écouter nos arguments, consultez notre EP18 de notre Flagship ci-dessous (ou sur ce lien) :

Alors pourquoi Nagelsmann persiste-t-il ? Eh bien, peut-être que nous en avons une idée aujourd’hui. Contre Wolfsburg, le Bayern Munich n’a pas débuté avec un trio de retour. Mais ils n’ont pas non plus terminé à quatre. C’était un véritable hybride – passant du dos quatre à trois et retour à plusieurs reprises par phases pendant le match.

Est-ce la fin de partie de Nagelsmann ? Une sorte de véritable hybride à commutation ? Ou la commutation est-elle simplement une demi-mesure, et quelque chose de plus robuste est-il en préparation ? Est-il revenu dans les quatre derniers contre Stuttgart parce qu’il le fallait, ou simplement parce qu’il pensait que ce serait un bon test avant Wolfsburg ?

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas encore assez bon — probablement parce que c’est incomplet. Wolfsburg n’était pas le meilleur adversaire, et même alors, le système montrait ses défauts. Où aller ensuite ? Eh bien, l’entraîneur a une courte pause hivernale pour y réfléchir. On verra ce qu’il propose.

Le milieu de terrain de Rocasiala (est-ce une chose ?) brille de mille feux

Ces deux-là ont fière allure ensemble.Photo de CHRISTOF STACHE/. via .

Lors des deux derniers matchs de Bundesliga, Marc Roca et Jamal Musiala ont montré qu’ils pouvaient être une véritable alternative pour Joshua Kimmich et Leon Goretzka alors que les deux ne sont pas disponibles. Bien qu’aucun des deux joueurs ne possède les qualités du double pivot de départ du Bayern, ils forment ensemble un partenariat qui semble être meilleur que la somme de ses parties.

Musiala est le franc-tireur – il appuie fort, gagne le ballon, dribble sur le terrain, essaie des passes risquées et fait tout ce qui est en surbrillance. Roca, quant à lui, gère le côté conservateur du jeu du milieu de terrain. Le positionnement défensif, le recyclage de la possession et le simple fait de se tenir dans les canaux de passes des adversaires semblent être les rôles confiés à Roca par Nagelsmann.

Ça marche. Certes, Wolfsburg et Stuttgart n’étaient pas les meilleurs adversaires, mais ce n’est pas non plus comme les autres solutions de milieu de terrain du Bayern (Sabitzer et Tolisso) contre une mauvaise opposition. Musiala et Roca semblent travailler ensemble parce qu’elles sont si différentes. Alors que le pivot Kimmich-Goretzka peut tout faire, Musiala-Roca peut faire la moitié de tout, chacun. C’est vraiment bon à voir et cela donne au Bayern plus d’options pour l’avenir.

La défense ultra-risquée de Dayot Upamecano

Julian Nagelsmann prend un risque avec Dayot Upamecano, et honnêtement c’est une bonne chose. Le Français n’a pas joué comme un CB standard contre les Wolves – il poussait à plusieurs reprises bien en dehors de sa position, se précipitant vers les attaquants et fermant les voies de dépassement pour fermer les compteurs. Il a fait son travail superbement, avec un taux de réussite de 100% avec 5 plaqués, et n’a pas été dribblé une seule fois. Souvent, ses interventions conduiraient à des contres immédiats pour le Bayern, préservant l’élan offensif de l’équipe.

Bien sûr, ce style de défense est susceptible de mettre une équipe en difficulté. Que se passe-t-il lorsque Upamecano juge mal une passe ou manque le timing d’une interception ? Un compteur, bien sûr. Nagelsmann semble parier que tous les compteurs causés par Upa étant hors de position seront traités par Lucas ou Neuer suffisamment de fois pour ne pas être un problème. Son calcul a payé aujourd’hui, mais le fera-t-il toujours ? Peut être pas.

C’est un gros pari du coach, mais courageux. Voilà à quoi devrait ressembler un entraîneur du Bayern Munich. Vous ne pouvez pas vous divertir sans risque. Si Upa fait des erreurs, tant pis. Il devra être meilleur la prochaine fois. Mais ce genre de défi a tendance à améliorer un joueur, et le Français a beaucoup de talent. Bien sûr, si ça ne marche pas, il y a toujours Niklas Sule sur le banc.